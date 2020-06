Smoliński: 903 mln zł otrzymały gdańskie firmy w ramach tarczy antykryzysowej PFR

Przedsiębiorcy z Gdańska otrzymali dotąd ponad 903 mln zł w ramach tarczy antykryzysowej Polskiego Funduszu Rozwoju – poinformował w czwartek w Gdańsku poseł PiS Kazimierz Smoliński. Dodał, że wsparcie to trafiło do firm zatrudniających w sumie ponad 37 tys. osób.

Podał on, że dotąd w ramach tarczy antykryzysowej Polskiego Funduszu Rozwoju przedsiębiorcy działający na terenie Gdańska otrzymali ponad 903 mln zł. Wyjaśnił, że środki te trafiły do firm zatrudniających w sumie ponad 37 tysięcy osób.

Smoliński dodał, że z kolei z "tarczy Banku Gospodarstwa Krajowego" gdańskie firmy otrzymały ponad 140 mln zł, pomoc w postaci postojowego wyniosła w sumie 96 mln zł, wysokość dofinansowania miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach wyniosła 35 mln zł, a pożyczki dla mikro przedsiębiorców osiągnęły 142 mln zł.

Smoliński dodał, że w ubiegłym roku z programu 500 plus mieszkańcy Gdańska otrzymali ponad 332 mln zł. "Tyle środków trafiło do kieszeni mieszkańców Gdańska, a ci wydali je u lokalnych przedsiębiorców" - powiedział. Dodał, że w ramach programu 300 plus gdańszczanie trzymali ponad 14 mln zł, a w z programu Maluch plus - prawie 3,5 mln zł.

Smoliński potwierdził też przekazaną w czwartek przez wojewodę pomorskiego informację na temat przyznania Gdańskowi 81,5 mln zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych. "To jest maksymalna kwota, która może zostać przelana w najbliższym czasie na konto miasta" - powiedział doprecyzowując, że jego zdaniem przekazanie środków może nastąpić w sierpniu, a najdalej - we wrześniu.

Poseł dodał, że środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych miasto może wydać na dowolny cel, w tym np. remont żłobka lub szkoły albo zakupy inwestycyjne. "Żadnych ograniczeń w tym zakresie nie będzie" - dodał podkreślając, że gmina nie musi wydawać środków w tym roku, może zrobić to później.

Smoliński poinformował też, że w ostatnim czasie Gdańskowi przyznano również - z subwencji ogólnej, dofinansowanie do remontu części ul. Kartuskiej od jej skrzyżowania z ul. Otomińską do granicy miasta. Wyjaśnił, że odcinek, który będzie remontowany kosztem 29 mln zł znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 7, a kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniesie 13,5 mln zł, co stanowi ponad 45 proc. kosztów.

Poseł dodał, że minister finansów 16 czerwca wysłał miastu informację o przyznaniu subwencji na prace przy ul. Kartuskiej. "Ona w najbliższych dniach (…) zostanie przelana na konto samorządu, aby tę inwestycję można było w tym roku jeszcze zrealizować" - powiedział. Dodał, że "po rozliczeniu tej kwoty" samorząd będzie miał możliwość pozyskania dofinansowania na podobne prace przy kolejnych odcinkach ul. Kartuskiej.