SN: Ostateczne uniewinnienie sześciu b. dyrektorów kopalń ws. korupcji

Ostateczne jest już uniewinnienie sześciu b. dyrektorów śląskich kopalń ws. przyjmowania łapówek od przedstawicieli firmy dostarczającej m.in. kleje i pianki dla górnictwa. Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury od wyroku z 2020 r. prawomocnie ich uniewinniających.

"Wyłączną przyczyną takiego rozstrzygnięcia były błędy konstrukcyjne kasacji" - mówił w uzasadnieniu wtorkowego postanowienia sędzia SN Eugeniusz Wildowicz.

Jak dodał, "trudno było uwierzyć, ale wszystko wskazuje na to, że uwadze prokuratura sporządzającego w listopadzie 2020 r. kasację uszło, że od października 2019 r., a więc od ponad roku z perspektywy pisania kasacji" obowiązywał przepis mówiący, że nie można uchylić wyroku sądu drugiej instancji wyłącznie z powodu wad uzasadnienia tego wyroku.

"Mamy do czynienia z kasacją wniesioną przez podmiot fachowy - prokuratora, w dodatku prokuratury regionalnej, który z racji zawodowego zajmowania się tą problematyką doskonale wie, jak się powinno konstruować środki zaskarżenia (...) choć z tym w ostatnich czasach bywa różnie" - zaznaczył sędzia SN.

Wtorkowe orzeczenie SN kończy jeden z głównych wątków sprawy dotyczącej domniemanego korumpowania przedstawicieli kopalń, co jednak nie potwierdziło się w wymiarze odpowiedzialności karnej w części z toczących się następnie procesów.

Według prokuratury przedstawiciele siemianowickiej spółki dostarczającej chemię dla kopalń mieli korumpować przedstawicieli zakładów górniczych. Ci w zamian preferowali tę spółkę w kontaktach handlowych - wybierali właśnie ją, płacili jej w pierwszej kolejności i nie zgłaszali reklamacji w przypadku wadliwego towaru. Chodziło o zdarzenia z pierwszej dekady XXI wieku.

W sprawie, w której kasację rozpatrywał we wtorek SN, katowicki sąd uniewinnił w październiku 2020 r. byłych dyrektorów: Artura K., Gerarda Ch., Włodzimierza M., Mieczysława M., Czesława K. i Józefa S. Jak pisały media, byli oni dyrektorami śląskich kopalń: Wieczorek, Rydułtowy, Bobrek-Centrum, Krupiński, Zofiówka i Polska Wirek. Kasacja wobec siódmego z uniewinnionych wówczas dyrektorów Piotra Ch. została we wtorek pozostawiona bez rozpoznania, gdyż zmarł on w zeszłym roku.

Wcześniej jednak - w grudniu 2019 r. - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód skazał oskarżonych na kary więzienia w zawieszeniu. Wyrok po apelacji zmienił na uniewinnienie katowicki sąd okręgowy.

Sprawa ogniskowała się m.in. wokół kwestii statusu kopalń, w których oskarżeni byli dyrektorami i kwestii, czy w związku z tym pełnili oni funkcje publiczne, co przekładało się na możliwość postawienia im konkretnych zarzutów. Jak mówił we wtorek sędzia Wildowicz, "u podstaw uniewinnienia oskarżonych legła niepewność co do statusu zakładów górniczych".

"Sąd okręgowy nie miał co do tego pewności i powiedział tak: to był proces kontradyktoryjny i rzeczą prokuratora było to wykazać, a skoro tego nie zrobił, to jedyne rozstrzygnięcie, jakie wchodziło w rachubę, było takie jakie zapadło. I trzeba było to zaatakować, ale w sposób profesjonalny" - zaznaczył sędzia SN. Jak dodał "skoro w kasacji prokuratora nie postawiono odpowiednich zarzutów naruszenia prawa procesowego (...) to kasacja musiała być po prostu oddalona i to jako oczywiście bezzasadna".

Uniewinnieniami zakończył się w pod koniec ubiegłego roku w pierwszej instancji w także inny z procesów w tej sprawie, który toczył się od 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Siemianowicach Śląskich. Wówczas uniewinniono ośmiu innych dyrektorów kopalń. Jak relacjonowała wtedy katowicka "Gazeta Wyborcza", sąd uznał, że "nie ma dowodów, iż zawarte z dyrektorami kopalń umowy były fikcyjne".

Tamten wyrok uprawomocnił się, gdyż - jak pisała "GW" - katowicka prokuratura spóźniła się z wniesieniem apelacji.

