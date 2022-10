Sobolewski: Przed nami duża ofensywa dyplomatyczna w sprawie reparacji

Przed nami duża ofensywa dyplomatyczna - powiedział sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski odnosząc się do noty dyplomatycznej skierowanej do Niemiec ws. reparacji. - Być może uda się pozyskać sojuszników w tej kwestii w Europie - dodał.

Krzysztof Sobolewski pytany o kolejne kroki ws. reparacji, zaznaczył, że strona polska czeka obecnie, aż z notą zapoznają się z nią Niemcy.

Podejmujemy w tym czasie inne działania dyplomatyczne dotyczące Europy, świata. Być może uda się pozyskać sojuszników w tej kwestii w Europie - powiedział.

Słyszymy, że Grecję zainteresował temat. Wobec Grecji Niemcy też nie mają uregulowanych kwestii związanych z II wojną światową. Przed nami duża ofensywa dyplomatyczna w tej sprawie. Już jest podjęta i będzie kontynuowana - zapowiedział.

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną ws. reparacji wojennych

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau podpisał w poniedziałek notę dyplomatyczną ws. reparacji wojennych. We wtorek z wizytą do Warszawy przyjechała szefowa dyplomacji Niemiec Annalena Baerbock, która spotkała się z ministrem Rauem.

Na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu Annalena Baerbock oświadczyła, że kwestia reparacji wojennych z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą.

Sobolewski nawiązał też do wtorkowego wywiadu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla Polskiego Radia.

"Jak wspomniał o tym prezes Jarosław Kaczyński, wczorajsze oświadczenie pani minister o tym, że to zostało już uregulowane i tematu nie ma, jest to postawieniem takiej barykady. Spodziewaliśmy się tego ze strony Niemiec, ale jesteśmy od tego, aby te barykady forsować" - stwierdził Sobolewski.

1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji niemieckiej w czasie II wojny światowej

1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. W raporcie podano, że ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł, co w przeliczeniu daje 1 bilion 532 miliardy 170 milionów dolarów. Konsekwencje działań niemieckich na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej powinny zostać uregulowane w umowie bilateralnej, zawartej przez rządy Polski i Niemiec - wskazali autorzy raportu.

Annalena Baerbock odnosząc się we wtorek w Warszawie do wystosowanej przez rząd polski noty oświadczyła, że "kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą".

"Dobrą wiadomością jest to, że mamy wspólną przyszłość z naszą Unią Europejską, jest to nie tylko nasze ubezpieczenie na życie, szczególnie w tych czasach, ale jest to naszym instrumentem na przyszłość" - powiedziała szefowa niemieckiego MSZ.

Podkreśliła, że "Niemcy poczuwają się do swojej odpowiedzialności historycznej bez jakichkolwiek ograniczeń". "Naszym wiecznym zadaniem pozostanie przypominanie o zadanym przez Niemcy cierpieniu milionów Polaków" - powiedziała Baerbock. Dodała, że było to "całkiem inne cierpienie" niż to, które Niemcy zadawały w innych krajach, cierpienie związane z "kampanią uciśnienia, germanizacją, czystym wyniszczeniem".

