Soboń: chcemy prowadzić ostrożną politykę fiskalną, ale priorytetem są wydatki społeczne, inwestycje i bezpieczeństwo

Chcemy prowadzić ostrożną politykę fiskalną, ale chcemy także, aby naszym priorytetem były wydatki społeczne, inwestycje, a także bezpieczeństwo – powiedział we wtorek w TVP Info wiceminister finansów Artur Soboń.

Rząd przyjął we wtorek kilka projektów ustaw, w tym m.in. akt wprowadzający dopłaty dla osób korzystających z ogrzewania innymi paliwami niż węgiel oraz ustawę, przedłużającą tarczę antyinflacyjną. O te projekty pytany był we wtorek w TVP Info wiceminister finansów Artur Soboń.

"Mamy wsparcie dla ogrzewających domy węglem, jest przedłużenie tarczy antyinflacyjnej na gaz, energią i paliwa, dzisiaj dochodzą dopłaty do innych nośników, czyli LPG, peletu czy drewna, i wreszcie jest taryfa, która pozwoli rodzinom korzystającym z ciepła systemowego obniżyć wydatki. W przypadku rodziny, która do ogrzania mieszkania o powierzchni 70 m kw oraz wody używa ciepła opartego na węglu, będzie to korzyść ok. 1 tys. zł a w przypadku gazu ok. 4 tys. zł mniej. O tyle zapłacimy mniej tej wyjątkowej zimy, bo mamy horrendalne ceny gazu" - powiedział Artur Soboń.

Dodał, że pomoc jest potrzebna, bo przy rosnących cenach i wysokiej inflacji koszty ponoszą najsłabsi i do nich w największym stopniu idzie pomoc.

"Ona jest kierowana do grup - jak choćby w przypadku pomocy kredytobiorcom, a dzisiaj dotyczy czynników, które są głównym motorem wzrostu cen, czyli nośników energii i żywności. Mamy tutaj tarczą antyinflacyjną i zerową stawkę VAT na żywność, na gaz, stawkę 5 proc. na energię i 8 proc. na paliwa w stosunku do 23 proc. Nigdzie w Europie nie ma takiej obniżki. Do tego dochodzą dopłaty. Tarcza w skali roku kosztuje 30 mld zł, to, co zostało przyjęte dzisiaj, to ok. 10 mld zł. Dzisiaj oglądamy każdą złotówkę, ale jesteśmy w stanie ponieść te wydatki" - powiedział Soboń.

Stwierdził, że Polska prowadzi restrykcyjna politykę monetarną i ostrożną politykę fiskalną.

"Gdyby spojrzeć na deficyt sektora finansów publicznych, to w ubiegłym roku był on dużo niższy od średniej europejskiej. Dzisiaj mamy też dobrą sytuację budżetową, stać nas na to, aby wspierać inwestycje, stąd te 13,7 mld zł dla samorządów. Chcemy prowadzić ostrożną politykę fiskalną, ale chcemy także, aby naszym priorytetem były wydatki społeczne, inwestycje, a także bezpieczeństwo, bo obecnie wydajemy ogromne pieniądze na armię" - powiedział wiceminister finansów.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o finansowaniu sportu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl