Soboń: Częścią Nowego Ładu jest wykorzystanie wszystkich mechanizmów finansowania wzrostu

Częścią projektu Nowego Ładu jest wykorzystanie wszystkich mechanizmów finansowania wzrostu gospodarczego, w tym unijnego Funduszu Odbudowy – wskazał wiceszef MAP Artur Soboń, który liczy na poparcie dla ratyfikacji tego Funduszu przez większość sił politycznych – także Solidarną Polskę i opozycję.

To wszystko spowoduje, że odbicie gospodarki będzie dużo szybsze - dodał.

"Spodziewam się, że poza politykami Konfederacji wszystkie kluby parlamentarne poprą Fundusz Odbudowy" - powiedział wiceminister aktywów państwowych w porannej rozmowie w portalu Gazeta.pl, odnosząc się do zastrzeżeń zgłaszanych do tego Funduszu zarówno przez Solidarną Polskę, jak i partie opozycyjne.

Soboń przytoczył opinię ekspertów banku Credit Agricole, zgodnie z którą same środki z Funduszu Odbudowy, w swej części grantowej ujęte w przygotowanym przez rząd Krajowym Planie Odbudowy, powinny skutkować wzrostem polskiego PKB o dodatkowe 4 punkty procentowe.

"To jest niebagatelna informacja w sytuacji, w której na skutek epidemii (…) mamy ujemny PKB. Więc możliwość wykorzystania dodatkowych środków popytowo, i tak, żeby dać bodziec gospodarce, jest czymś nie bez znaczenia - myślę, że także dla polityków Solidarnej Polski" - skomentował wiceminister, deklarując, że PiS "będzie do samego końca przekonywać, że całość środków wynegocjowanych w budżecie UE jest Polsce potrzebna".

"I środki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, i środki w ramach Polityki Spójności, i środki związane z nowym instrumentem w ramach tej polityki, czyli Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, i te środki covidowe, czyli Fundusz Obudowy w części grantowej i w części pożyczkowej, jest dla Polski niezbędny. To wszystko spowoduje, że odbicie gospodarki będzie dużo szybsze" - przekonywał Soboń w portalu Gazeta.pl.

Jego zdaniem, "byłoby czystym obłędem, aby opozycja w Polsce szantażowała rząd zgodą na uczestnictwo w Funduszu Odbudowy". "Rozumiem te pohukiwania polityczne i to, że opozycja dzisiaj w tym zakresie szuka formuły, żeby się w tym odnaleźć, ale to naprawdę zła droga - droga szantażu politycznego, szantażu obecnością Polski w UE, korzystaniem z tych wszystkich wspólnych instrumentów, które państwa UE uzgodniły, jest czymś, co się obróci przeciwko opozycji - więc nie sądzę, żeby opozycja zdecydowała się na ten krok" - ocenił wiceszef MAP.

Przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy jest obecnie konsultowany. "Nawet jeśli już opozycja uparła się, że będzie grała tą kartą, to powinna przynajmniej poczekać do wyniku konsultacji i ostatecznego kształtu projektu. Dzisiaj stawianie żądań politycznych o debatę czy o partycypację opozycji w czasie trwania konsultacji, jest dość groteskowe" - mówił wiceminister.

Jego zdaniem odnośnie Funduszu Odbudowy "nie ma sensu w Polsce dzisiaj prowadzić dyskusji +czy+; dzisiaj jest sens prowadzić dyskusję +w jaki sposób+ - i tę dyskusję dzisiaj w postaci konsultacji społecznych prowadzimy" - zapewnił Soboń, wskazując, iż wykorzystanie wszystkich mechanizmów finansowania wzrostu gospodarczego - wśród nich Funduszu Odbudowy - jest częścią przygotowanego przez rząd projektu Nowego Ładu.

"Nowy Ład to nowe otwarcie, nowa szansa, nowa nadzieja dla Polski i nowy dobry program społeczno-gospodarczy dla Polaków - na taką ocenę liczymy. Pracowaliśmy długo nad tym projektem" - powiedział wiceminister, przypominając, iż przesunięcie prezentacji programu wiąże się przede wszystkim z trudną obecnie sytuacją epidemiczną.

"Ta kwestia, choć odłożona, z całą pewnością zostanie zaprezentowana i mam nadzieję, że będzie stanowiła nowe otwarcie w polskiej polityce" - dodał Soboń, oceniając, iż prezentacja projektu Nowego Ładu nastąpi w pierwszym możliwym terminie, gdy będzie można - jak mówił - "odpowiedzialnie i spokojnie skoncentrować opinię publiczną na naszej ofercie programowej".

Pytany o pojawiające się w mediach informacje, iż Nowy Ład zakłada m.in. podniesienie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku oraz gruntowną przebudowę systemu podatkowego, Soboń potwierdził, że wśród propozycji programu "będą także niezwykle korzystne dla Polaków propozycje podatkowe".

"Nowy polski ład jest kompleksowym spojrzeniem na polskie państwo, polską gospodarkę i kolejne lata rozwoju gospodarczego, społecznego, ale także kulturowego, demograficznego, naszej siły militarnej, tożsamości, całego potencjału, który drzemie w Polsce" - powiedział wiceszef MAP, namawiając, by patrzeć na Nowy Ład nie tylko przez pryzmat zawartych w nim pojedynczych rozwiązań, ale jako "na całościową ofertę PiS dla Polski".

Pytany o rozmowy polityków PiS ze środowiskiem Pawła Kukiza, Soboń - zastrzegając, że nie zna szczegółów tych rozmów - wyraził nadzieję, że Zjednoczona Prawica może "liczyć na pewną życzliwość w kluczowych sprawach ze strony środowiska Pawła Kukiza". Wyraził zadowolenie, że "w polskim parlamencie istnieje takie zjawisko jak życzliwość programowa".

"My mamy naprawdę dobry program dla Polski - jego nową formułę za chwilę przedstawimy. I zachęcamy do wspierania tego programu wszystkich polityków, którzy dzisiaj zostali wybrani przez Polaków do Sejmu i do Senatu" - mówił Artur Soboń w portalu Gazeta.pl.

