Soboń: dane o deficycie i długu świadczą o ostrożnej polityce fiskalnej

Dane o deficycie budżetowym, deficycie sektora finansów publicznych i długu publicznym świadczą o ostrożnej polityce fiskalnej rządu - ocenił w rozmowie z PAP wiceminister finansów Artur Soboń.

Jak poinformował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki, deficyt budżetu w 2022 r. wyniósł 12,4 miliardów złotych wobec 29,9 mld zł zapisanych w ustawie budżetowej, a deficyt sektora finansów publicznych w 2022 r. wyniósł około 3 proc. PKB

"To jest dużo niższy deficyt niż wszyscy się spodziewali. Świadczy to o tym, że prowadzimy ostrożną politykę fiskalną i oglądamy każdą złotówkę z każdej strony. (...) To świadczy o tym, że wszystkie pojawiające się w debacie publicznej tezy o nadmiernym rozdawnictwie, nadmiernie hojnej polityce społecznej są nieprawdziwe, mamy w ryzach deficyt budżetu, całego sektora i dług publiczny" - powiedział PAP Soboń.

Przy rosnącym PKB, który przekroczyło 3 bln zł rocznie, możliwości realizacji wydatków społecznych, przy jednoczesnym trzymaniu w ryzach deficytu i długu, znacząco wzrosły - zauważył.

Jak dodał wiceminister Soboń, patrząc na całość deficytu, nie tylko w budżecie państwa, ale całego sektora finansów publicznych, to także mamy wynik dużo niższy niż średnia w UE. "Przez cały okres naszych rządów dług całego sektora publicznego malał. Każdego roku skala długu spadała, przy jednoczesnym rozwoju gospodarki i przekroczeniu poziomu 3 bln zł dla rocznego PKB. Mamy więc dług na poziomie niższym, i deficyt sektora niższy niż średnia europejska przy wielokrotnie większych wydatkach" - podsumował.

