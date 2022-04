Soboń dla "SE": Stawiamy na inwestycje i oszczędności

Musimy wzmacniać realizację projektów inwestycyjnych. Zachęcamy do inwestycji prywatnych np. poprzez estoński CIT - już ok. 4 tys. podmiotów się na to zdecydowało - mówi w wywiadzie dla środowego "Super Expressu" wiceminister finansów Artur Soboń.

Wiceszef resortu finansów w wywiadzie dla "SE" został m.in. zapytany o to, kiedy projekt nowelizacji Polskiego Ładu stanie się ustawą. "Przed nami intensywne prace parlamentarne. Liczę, że zakończą się najpóźniej w czerwcu" - podkreślił Artur Soboń.

"To projekt, który oznacza jednolity system podatkowy w 2022 r. i taki sam w 2023 r. Jeśli nie będzie żadnych zmian, to także w latach kolejnych. Za chwilę przedstawimy do konsultacji zmiany w podatku CIT" - powiedział.

Dopytywany, o jakie zmiany chodzi odpowiedział, że "poza pewnymi technicznymi kwestiami i ułatwieniami dla przedsiębiorców, które sygnalizowano, pojawi się kwestia minimalnego CIT". "Chodzi o propozycję z Polskiego Ładu. Chcemy skonsultować z przedsiębiorcami, czy w burzliwych warunkach, w jakich funkcjonuje teraz polska gospodarka po ataku Rosji na Ukrainę, jest czas na testowanie nowych rozwiązań" - tłumaczył wiceminister.

W wywiadzie ocenił także, że "musimy dziś wzmacniać realizację projektów inwestycyjnych". "Zachęcamy do inwestycji prywatnych np. poprzez estoński CIT - już ok. 4 tys. podmiotów na taką formę opodatkowania się zdecydowało od początku roku. Z drugiej strony chcemy zwiększać inwestycje poprzez wydatki publiczne i realizację inwestycji publicznych zarówno ze środków zewnętrznych, jak i krajowych" - mówił.

Z kolei na pytanie, jak ściągnąć z rynku nadpodaż pieniądza i czy można to zrobić zwiększając oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa zaznaczył, że "mamy wysokie stopy procentowe i to jest w całej Europie problem wysokiej inflacji". "Stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych wynosi 66. proc. Wszystkie przetargi obligacji idą zgodnie z harmonogramem i zgodnie z naszymi przewidywaniami" - dodał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl