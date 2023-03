Soboń: efektywna stawka PIT wynosi w Polsce 8,47 proc.

Po zmianach podatkowych efektywna stawka PIT wynosi w Polsce 8,47 proc. – powiedział we wtorek na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

"W 2019 r. obniżyliśmy dolną stawkę podatkową z 18 do 17 proc., a na koniec czerwca z 17 do 12 proc. W rezultacie efektywna stawka PIT w Polsce wynosi 8,47 proc." - powiedział we wtorek na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Podał także dane dla CIT - w przypadku którego efektywna stawka podatkowa wynosi 16,76 proc. - oraz dla VAT, dla którego to podatku średnia ważona stawka wynosi 16,95 proc.

"Udało się uszczelnić system podatkowy, stworzyć solidną bazę podatkową i zrobiliśmy to, zachowując naprawdę konkurencyjne stawki podatkowe" - ocenił Soboń.

