Soboń: maksymalną korzyść ze zmian w podatkach odczują osoby w okolicy progu podatkowego 120 tys. zł

Maksymalna korzyść, jaką osiągną podatnicy po zapowiedzianych zmianach podatkowych, to 375 zł miesięcznie dla tych, co rozliczają się na skali – wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Artura Sobonia. Największą korzyść uzyskają osoby w okolicach progu podatkowego w wysokości 120 tys. zł - dodał.

W ubiegłym tygodniu rząd zapowiedział zmiany w podatkach, m.in. redukcję niższej stawki podatkowej z 17 do 12 proc. W poniedziałek w TVP Info wiceminister finansów Artur Soboń był pytany o to, kto najbardziej skorzysta na tych zmianach.

"Przy poprzednich zmianach skorzystali ci, którzy zarabiają najmniej, a przy obecnych, ci co zarabiają nieco lepiej lub mają średnie dochody" - powiedział w poniedziałek Artur Soboń. Dodał, że "maksymalna korzyść podatkowa to 375 zł miesięcznie dla tych, co rozliczają się na skali".

Dopytywany, jaka grupa podatników uzyska tę największą korzyść, odpowiedział, że chodzi o osobę w okolicach progu podatkowego w wysokości 120 tys. zł, przy którym stawka podatku rośnie do 32 proc.

"Maksymalna korzyść jest tam, ale nawet powyżej 120 tys. zł dochodów rocznie korzyść dla podatników jest widoczna" - powiedział Artur Soboń.

