Soboń: mam nadzieję na koniec rozmów ws. umowy dla górnictwa w ciągu kilku dni

Mam nadzieję, że te rozmowy uda się doprowadzić w ciągu najbliższych dni do końca, tak aby można było podpisać umowę – powiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń przed rozpoczętą w czwartek w Katowicach kolejną rundą rozmów ze związkowcami w sprawie umowy społecznej dla górnictwa.

Również przedstawiciele strony związkowej uważają, że rozmowy powinny zmierzać do finału, jakim będzie podpisanie umowy społecznej, określającej zasady transformacji sektora węglowego aż do jego ostatecznego zamknięcia w 2049 roku.

"Niewątpliwie nadszedł taki czas, kiedy strony muszą sobie uświadomić, że nie chodzi o to, by gonić króliczka, ale żeby go w końcu złapać (…). Myślę, że jeżeli strona rządowa rzeczywiście poważnie podchodzi do tych rozmów, to wspólnie z nami będzie chciała tego króliczka złapać" - mówił przed rozmowami szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Potwierdził, że uzgodniono już ponad 90 proc. przyszłej umowy społecznej, a najważniejsze rozbieżności dotyczą obecnie gwarancji zatrudnienia dla pracowników kopalń oraz zasad procesu notyfikacji umowy społecznej w Komisji Europejskiej. Kolorz poinformował, że związkowcy przygotowali modyfikacje swoich propozycji w spornych kwestiach.

Wiceminister Soboń podkreślił, że umowa społeczna "jest potrzebna i polskiemu górnictwu, i polskiej energetyce, i całej polskiej gospodarce, po to, aby ten proces doprowadzić do szczęśliwego finału notyfikacją, ustawą i zabezpieczeniem tego sektora do roku 2049".

"Dla Polski ma to oczywiście wymiar związany z bezpieczeństwem energetycznym, a dla pracowników górnictwa z bezpieczeństwem dla ich miejsc pracy - i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać" - podsumował wiceminister przed kolejną turą negocjacji w Katowicach.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl