Soboń: mamy zdrowe fundamenty, niskie bezrobocie, dynamiczny wzrost gospodarczy

Mamy taką sytuację polskiej gospodarki, że mamy zdrowe fundamenty, niskie bezrobocie, wysoki wzrost produkcji, dynamiczny wzrost gospodarczy i dobrą wymianę handlową – powiedział w środę na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

"Mamy taką sytuację polskiej gospodarki, że mamy zdrowe fundamenty, niskie bezrobocie, wysoki wzrost produkcji, dynamiczny wzrost gospodarczy i dobrą wymianę handlową. To, co jest złe, jest z zewnątrz - przerwanie łańcuchów dostaw, wojna, szok energetyczny, wysokie ceny żywności. To wszystko wpływa na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększa ryzyko przedsiębiorców" - powiedział w środę na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Dodał, że rząd chce się tym ryzykiem podzielić, między innymi poprzez zmiany w podatkach, które obniżają obciążenia przedsiębiorców, poza tym rząd chce zwiększyć inwestycje.

"Moglibyśmy pracować w Senacie nad projektem dotyczącym zmian w podatkach, ale Senat się dzisiaj tym nie zajmuje. Zajmie się tym 8 czerwca, czyli w ostatnim możliwym terminie" - powiedział i dodał, że takie jest "podejście polityków opozycji do współpracy w realizacji podstawowych celów państwa".

