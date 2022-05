Soboń: mamy zdrowe fundamenty, zło przychodzi z zewnątrz

Mamy taką sytuację polskiej gospodarki, że mamy zdrowe fundamenty, niskie bezrobocie, wysoki wzrost produkcji, dynamiczny wzrost gospodarczy i dobrą wymianę handlową – powiedział w środę na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

PiS przywraca wspólne rozliczenie się samotnych rodziców z dzieckiem.

Koszt dla budżetu to 800 mln zł.

Senat zajmie się tym projektem 8 czerwca, czyli w ostatnim możliwym terminie.

"Mamy taką sytuację polskiej gospodarki, że mamy zdrowe fundamenty, niskie bezrobocie, wysoki wzrost produkcji, dynamiczny wzrost gospodarczy i dobrą wymianę handlową. To, co jest złe, jest z zewnątrz - przerwanie łańcuchów dostaw, wojna, szok energetyczny, wysokie ceny żywności. To wszystko wpływa na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększa ryzyko przedsiębiorców" - powiedział w środę na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Dodał, że rząd chce się tym ryzykiem podzielić, między innymi poprzez zmiany w podatkach, które obniżają obciążenia przedsiębiorców, poza tym rząd chce zwiększyć inwestycje.

"Moglibyśmy pracować w Senacie nad projektem dotyczącym zmian w podatkach, ale Senat się dzisiaj tym nie zajmuje. Zajmie się tym 8 czerwca, czyli w ostatnim możliwym terminie" - powiedział i dodał, że takie jest "podejście polityków opozycji do współpracy w realizacji podstawowych celów państwa.

Gradacja w ulgach

Soboń stwierdził także, że twierdzenie, że "rząd PiS nie wznawia wspólnego rozliczenia się samotnych rodziców z dzieckiem jest kłamstwem".

"Chcemy to przywrócić od 1 stycznia tego roku. Nie będzie już ulgi zapisanej w Polskim Ładzie w kwocie 1,5 tys. zł, ale korzyść, jaką z nowego rozwiązania, która trafi do 0,5 mln rodzin, wyniesie przeciętnie 1525 zł w stosunku do 2021 r. Koszt dla budżetu to 800 mln zł. Przy czym jest to preferencja wyłącznie dla osób samotnie wychowujących dzieci. W tym rozwiązaniu jest gradacja - a więc jest 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł, dla osób wychowujących samotnie dzieci z niepełnosprawnością ulga wynosi dwukrotność kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł, a dla wdów i wdowców rozwiązanie to pozwala skorzystać z 2,5-krotności kwoty wolnej" - powiedział Artur Soboń.

Polacy kupują obligacje oszczędnościowe

Wiceminister finansów powiedział także, że Polacy kupują obligacje oszczędnościowe i że w poprzednim roku kupili ich za 44 mld zł, a w tym "już za kilkanaście miliardów". "Wprowadzamy nowe obligacje, oparte na stopie referencyjnej NBP, ale już dzisiaj można kupować obligacje wieloletnie, które w kolejnym okresie odsetkowym dają perspektywę zyskania 12-13 proc. To rozwiązanie jest lepsze niż to, co proponuje PO" - ocenił Soboń. Przypomniał też, że banki zaczęły podnosić stopy depozytów.

Przedłużeniem obniżonej akcyzy na paliwa

Soboń poinformował też, że prowadzone są prace nad przedłużeniem obowiązywania obniżonej akcyzy na paliwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niższa stawka tego podatku ma obowiązywać do końca maja. Wiceminister zapowiedział, że zostanie ona przedłużona do końca lipca, czyli tak jak obniżony VAT.

Wiceminister odniósł się też do krytyków posunięć Rady Polityki Pieniężnej, którzy zarzucają RPP, że rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych zbyt późno. Soboń przypomniał, że w Czechach rozpoczęto cykl podwyżek stóp procentowych cztery miesiące wcześniej niż w Polsce, a inflacja wynosi tam 14,2 proc. W Polsce poziom inflacji to 12,4 proc.

