Soboń: nie będzie automatycznego podnoszenia kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego

Nie będzie automatycznego podnoszenia kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego, ale z całą pewnością będzie ona podnoszona. Będziemy analizować sytuację w kolejnych latach podatkowych – powiedział w środę wiceminister finansów Artur Soboń.

"Nie przesądzam, kiedy próg podatkowy 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł będą podwyższane, nie jest automatycznie wpisane w system podatkowy, wymaga zmian legislacyjnych" - powiedział w środę wiceminister finansów Artur Soboń na konferencji prasowej.

Dodał, że w tym roku doszło do skokowego podniesienia zarówno kwoty wolnej do 30 tys. zł, jak i progu podatkowego z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł.

"Czy kwota wolna i próg podatkowy będą podwyższane? Z całą pewnością, ale to nie będzie automatyczne. Będziemy analizować sytuację w kolejnych latach podatkowych" - dodał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl