Soboń o podatkach od banków: nie wykluczam takiego rozwiązania

Wiceminister finansów Artur Soboń nie wyklucza wprowadzenia ewentualnego podatku od nadmiarowych zysków banków. Dodał, że to nie jest temat tabu.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniego wystąpienia w Białymstoku wskazał, że banki muszą pójść "po rozum do głowy" i radykalnie podnosić oprocentowania depozytów. "Jeśli banki nie podniosą oprocentowania depozytów, obłożymy ich zyski podatkiem" - powiedział. Dodał, że sprawa ta jest przedmiotem oficjalnych rozmów premiera Mateusza Morawieckiego, a on sam, wykorzystując pozycję szefa partii, rozmawia prywatnie.

Wiceminister finansów Artur Soboń pytany w poniedziałek w Polskim Radiu 24 o ewentualne wprowadzenie tego podatku odpowiedział: "Jeśli mówimy o podatku od nadmiarowych zysków, to ja takiego rozwiązania nie wykluczam. Tzn. jeśli będziemy widzieli sytuację, w której będzie to skuteczne narzędzie - na reakcję w sytuacji, w której pozycja poszczególnych podmiotów gospodarczych jest nadużywana (...), aby uzyskiwać nadmiarowe zyski kosztem swoich klientów - wtedy możemy reagować". Jak zaznaczył, "to nie jest dla nas temat tabu".

Soboń był też pytany, czy rząd ugnie się i przystanie na propozycje banków, by dokonać zmian w rozwiązaniach, które mają ulżyć kredytobiorcom i nie wszystkim zezwalać na wakacje kredytowe. "To jest projekt, który wyszedł już z Senatu, więc ostateczne decyzje należą do Sejmu, w jakim kształcie ten projekt zostanie przyjęty" - wskazał.

"Myśmy złożyli projekt w takim kształcie, w jakim on dzisiaj jest i jesteśmy zdeterminowani, aby on w tym kształcie został przyjęty i taka będzie rekomendacja rządu" - zaznaczył. "Nie uginamy się, ale jesteśmy otwarci, by różnego rodzaju sugestie brać pod uwagę" - dodał.

Chodzi o ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, do której Senat zgłosił w ubiegłym tygodniu poprawki. Zgodnie z jedną z nich wakacje kredytowe mają dotyczyć wszystkich umów o kredyt hipoteczny, także tych zawartych przed rokiem 2017 r. Poza przepisami dotyczącymi wakacji kredytowych, w ustawie zostały zawarte także rozwiązania mające na celu wzmocnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, z którego udzielana jest pomoc kredytobiorcom w kłopotach. Zgodnie z ustawą banki mają do końca roku wpłacić na ten fundusz dodatkowo 1,4 mld zł.

W nowych przepisach znalazły się również regulacje wymuszające na bankach odejście od wskaźnika WIBOR. Wiceszef resortu finansów Piotr Patkowski tłumaczył w Senacie, że ustawa nie precyzuje, ani jaki zamiennik zostanie wprowadzony, ani też, jak będzie data jego wejścia w życie. Zamiennik i data jego wprowadzenia zostaną ustalone rozporządzeniem.

