Soboń o sankcjach na Rosję: Ograniczenia nakładane przez całą UE są najbardziej skuteczne

Wszystkie ograniczenia wynikające z sankcji, które są nakładane przez całą Unię Europejską mają najbardziej skuteczny wymiar, bo uderzają wprost w interesy rosyjskie - mówił w sobotę wiceminister finansów Artur Soboń w TVP3 Lublin.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów zapytany o ocenę piątego pakietu sankcji nałożonych przez UE na Rosję stwierdził, że ograniczenia nakładane przez całą wspólnotę są skuteczniejsze, niż te wprowadzane przez poszczególne państwa.

"Wszystkie ograniczenia, które wynikają z sankcji, które są nakładane przez całą wspólnotę mają najbardziej skuteczny wymiar, bo uderzają wprost, przez całą Unię Europejską, w interesy rosyjskie, a interesy rosyjskie są zbudowane na handlu surowcami" - powiedział Soboń. Dodał, że fundamentem rosyjskiej gospodarki jest ropa, gaz i węgiel.

Jego zdaniem, Rosja liczy na brak solidarności europejskiej. "Niekiedy bywa tak, jak właśnie w tej sytuacji związanej z kolejnym pakietem sankcji w zakresie przede wszystkim węgla, że Polska decydując się na własną ustawę i na pójście dalej, wymusza w pewnym sensie na naszych partnerach europejskich solidarność i wspólne działanie" - powiedział.

Dodał, iż wolałby, by do porozumienia, co do zakresu sankcji dochodziło na poziomie europejskim. "Ale okazaliśmy się tu skuteczni i to jest dobra decyzja" - ocenił.

Zastrzegł, żeby nie traktować sankcji, jako działania krótkookresowego. "Sankcje, żeby przyniosły swój efekt, muszą być działaniem wieloletnim, konsekwentnym, wspólnym" - powiedział. Podkreślił, że kluczowa jest konsekwencja całej wspólnoty europejskiej.

O wizycie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Kijowie i możliwości wejścia Ukrainy do UE Soboń powiedział, że decyzja należy do samych Ukraińców.

"O ile mamy wolę ze strony pana prezydenta i rządu ukraińskiego oraz Komisji Europejskiej to na koniec dnia będzie to decyzja samych Ukraińców i mam nadzieję, że decyzja pozytywna, w warunkach pokoju, ale także planu pomocowego UE wobec odbudowy Ukrainy" - dodał.

