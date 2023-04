Soboń o tranzycie zboża z Ukrainy: funkcjonariusze KAS są delegowani na granicę w Lubelskim

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej są delegowani np. na granicę w woj. lubelskim - powiedział w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń w Tłit WP odnosząc się do tranzytu zboża z Ukrainy.

Zgodnie z informacją resortu rozwoju i technologii przekazaną PAP, tranzyt produktów rolnych, w tym m.in. zboża z Ukrainy zostanie wznowiony o północy z czwartku na piątek. To wynik rozmów, jakie we wtorek zakończyły się między Polską a Ukrainą ws. transportu zboża przez nasz kraj. Zboże z Ukrainy ma być monitorowane systemem SENT, ponadto przez pewien czas tranzyt będzie konwojowany i będzie mieć elektroniczne plomby GPS.

Soboń zapewnił, że będzie "pełna kontrola nad tym tranzytem". Jego zdaniem nie ma możliwości, by w trakcie przewozu nastąpiła zmiana miejsca czy sposobu przeznaczenia towaru.

Pytany, ilu dodatkowo pracowników KAS będzie zaangażowanych w pilnowanie transportu, Soboń odparł: "Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, którzy są w innych częściach Polski, są delegowani np. na granicę w woj. lubelskim".

