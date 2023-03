Soboń: obniżka VAT kosztowała budżet 37 mld zł

Tarcza antyinflacyjna polegająca na obniżce VAT, która została wprowadzona w ubiegłym roku, kosztowała budżet 37 mld zł – powiedział we wtorek wiceminister finansów Artur Soboń.

"W 2022 r. wprowadziliśmy tarczę antyinflacyjną, polegającą na obniżce VAT do stawek minimalnych lub nawet poniżej. Kosztowało to budżet 37 mld zł" - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Przypomniał, że tarcza antyinflacyjna objęła także obniżki akcyzy, m.in. na paliwa i energię elektryczną.

"Tutaj koszt dla budżetu był niższy i wyniósł 3,2 mld zł" - dodał Artur Soboń.

