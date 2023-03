Soboń: od marca odczyty inflacji będą coraz niższe

Od marca odczyty inflacji będą coraz niższe, aby zejść w drugiej połowie roku do poziomu jednocyfrowego – powiedział w piątek wiceminister finansów Artur Soboń.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Od marca odczyty inflacji będą coraz niższe, aby zejść w drugiej połowie roku do poziomu jednocyfrowego" - powiedział w piątek w TV Republika wiceminister finansów Artur Soboń.

"Będziemy mieli zjawisko wysokiej utrzymującej się inflacji bazowej, w odczytach widać nowe elementy, bardziej trwałe - wzrost czynszów, łączności - i one pozostaną z nami dłużej. Ale inflacja bazowa też jest zaimportowana, w cenach transportu są ceny paliw, itd. Jednak tak jak sobie ją zaimportowaliśmy z zewnątrz, tak teraz powoli będziemy też importować czynniki obniżające inflację" - dodał.

Wiceminister finansów odniósł się także do wysokich cen praw do emisji CO2, które z kolei wpływają na ceny wytwarzania energii.

"Państwa nie mają bezpośrednie wpływu na wysokość cen emisji C02 obecnie. Cały mechanizm jest skonstruowany jako penalizacja wytwarzania energii opartej na węglu, czy to na kamiennym, czy brunatnym. Jednak koszty te są irracjonalne, żadna ze ścieżek, które pozwalały racjonalnie przewidywać ceny praw do emisji, i to zarówno u nas, jak i w innych państwach europejskich, nie zakładały cen rzędu 90-100 euro. To jest kosmiczna cena" - powiedział Artur Soboń.

Przyznał, że mimo wysokich cen praw do emisji CO2, trudno jest doprowadzić do zmiany polityki klimatycznej.

"Polityka klimatyczna jest czymś, co faktycznie łączy państwa UE - jedni powiedzą, że to coś na kształt religii, inni, że to ideologia, jeszcze inni, że to interesy, ale bez wątpienia jest to jedna z ostatnich rzeczy, jakie łączą państwa UE, stąd tak trudno o zmianę polityki europejskiej w tym zakresie" - stwierdził wiceminister Soboń.

Powiedział także, że wkrótce zostaną zaprezentowane szczegóły planowanej konsolidacji finansów publicznych, w ramach których fundusze powstałe do walki z covid mają zostać włączone do budżetu.

"Efektem konsolidacji ma być podniesienie poziomu oceny ze strony inwestorów i jak najtańsza realizacja potrzeb pożyczkowych" - stwierdził.

W czwartek NBP poinformował, że w lutym 2023 r. inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 12 proc., licząc rok do roku, wobec 11,7 proc. w styczniu.

Zgodnie z opublikowanymi w środę danymi Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. wzrosły rdr o 18,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 1,2 proc. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 16,6 proc., a mdm wzrosły o 2,5 proc. Wcześniej GUS podawał, że w styczniu ceny rdr wzrosły o 17,2 proc., a mdm wzrosły o 2,4 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl