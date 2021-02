Soboń: PiS głosem realizmu transformacji energetycznej Polski

Jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy dzisiaj głosem realizmu transformacji energetycznej Polski. Bardzo poważnie traktujemy stronę społeczną w tych rozmowach, chcielibyśmy, by w najbliższych tygodniach doszło do podpisania umowy społecznej – zadeklarował we wtorek wiceszef MAP Artur Soboń.

Wiceminister aktywów państwowych bierze udział w rozpoczętej krótko po południu w Katowicach kolejnej rundzie rozmów z górniczymi związkami na temat umowy społecznej, która określi szczegółowe zasady transformacji górnictwa węgla kamiennego i Górnego Śląska. Soboń podkreślił, że transformacja regionu ma być finansowana m.in. także z unijnego Funduszu Odbudowy.

"Tutaj potrzebne są wszystkie fundusze, które pozwolą taką transformację Śląska przeprowadzić, także Fundusz Odbudowy. Więc chcę powiedzieć, że bałamutne są zapewnienia o wsparciu dla górników ze strony polityków z różnych stron sceny politycznej, którzy albo chcą przyspieszenia transformacji energetycznej - która wtedy nie będzie sprawiedliwa - albo nie chcą tych instrumentów, które pozwolą na transformację Śląska, głosując czy planując głosować na przykład przeciwko Funduszowi Odbudowy" - powiedział przed rozmowami wiceminister.

Jak mówił, priorytetami w rozmowach ze stroną społeczną, obok zagadnień związanych z transformacją Śląska, jest także bezpieczeństwo pracowników kopalń, którzy mają uzyskać możliwość pracy do emerytury lub "szczodre osłony socjalne", a także bezpieczeństwo energetyczne, czyli odpowiednie rozłożenie transformacji polskiej energetyki w czasie.

Przedstawiciele górniczych związków mówili przed rozmowami, że wśród punktów spornych są obecnie m.in. ustawowe - jak chce strona społeczna - gwarancje zatrudnienia górników w kopalniach do emerytury. "Nie wiem, czy to jest problem, natomiast - moim zdaniem - jest to niezgodne z polską konstytucją. Będziemy o tym rozmawiali" - skomentował wiceminister Soboń, pytany o możliwość wprowadzenia ustawowych gwarancji pracy dla jednej, górniczej grupy zawodowej.