Soboń: Polska rodzina w 2022 r. zyskała 518 zł dzięki zerowej stawce VAT na żywność

Pieniądze z KPO oznaczają wyższy wzrost PKB o 0,6 pkt. proc. w 2023 r. oraz o 1 pkt. proc. w latach kolejnych. Dzięki zerowej stawce VAT na żywność polska rodzina w roku 2022 zyskała 518 zł w kieszeni -mówi wiceminister finansów Artur Soboń.

Artur Soboń zapewnia, że pieniądze z KPO to są środki inwestycyjne, które dodatkowo napędzają gospodarkę, do tego oznaczają niższy deficyt, dług i mniejszą konieczność zaciągania zobowiązań.

Wyliczył, że rocznie dzięki zerowej stawce VAT na żywność polska rodzina w roku 2022 zyskała 518 zł w kieszeni. I ta zerowa stawka VAT na żywność zostanie przedłużona na rok 2023.

Jak dodał, z wakacji kredytowych skorzystało 1,04 mln Polaków, objęły one 53 proc. łącznej liczby wszystkich złotowych kredytów hipotecznych.

- Możliwość wydawania środków z KPO ma duże znaczenie, środki z KPO oznaczają wyższy wzrost PKB o 0,6 pkt. proc. w przyszłym roku oraz o 1 pkt. proc. w latach kolejnych. Przy niskim wzroście PKB w przyszłym roku, który może sięgać według niektórych szacunków 1,5 proc., to oznacza 1/3 naszego wzrostu PKB - powiedział w czwartek na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Dodał, że są to środki inwestycyjne, które dodatkowo napędzają gospodarkę, do tego oznaczają niższy deficyt, dług i mniejszą konieczność zaciągania zobowiązań.

- To oznacza stabilizację makroekonomiczną, mniejsze koszty obsługi długu i silniejszego złotego, który sprawi, że mniej zapłacimy na stacji paliw. KPO to nie tylko wielkie inwestycje i duże pieniądze, ale też realna korzyść dla każdego Polaka, bo mniej zapłacimy za tankowanie - dodał Artur Soboń.

Polska rodzina w roku 2022 zyskała 518 zł w kieszeni dzięki zerowej stawce VAT

Mówiąc o wprowadzanych w tym roku tarczach antyinflacyjnych, Artur Soboń zwrócił uwagę na obniżenie do 0 proc. stawki VAT na żywność. Wiceminister finansów poinformował, że żywność to średnio 27 proc. w koszyku zakupowym Polaków. Ocenił, że to bardzo istotna pozycja, szczególnie dla osób gorzej sytuowanych.

- Jeśli mówimy o korzyściach wprost z tarczy antyinflacyjnej, to rocznie dzięki zerowej stawce VAT na żywność polska rodzina w roku 2022 zyskała 518 zł w kieszeni. I tę zerową stawkę VAT na żywność przedłużamy na rok 2023. Tu jesteśmy w zgodzie z prawem europejskim i to rozwiązanie chcemy kontynuować również w roku przyszłym - powiedział Soboń.

Zdaniem wiceministra instrument w postaci tarczy antyinflacyjnej zadziałał bardzo skutecznie. Jak stwierdził, dzięki niej inflacja roczna była o około 3 proc. niższa. Dodał, że wprowadzano też inne rozwiązania, adekwatne do danej sytuacji.

- One mają swój koszt fiskalny. Każdy miesiąc tarczy antyinflacyjnej to jest 2,5 mld zł mniej w budżecie, czyli w sumie 30 mld zł mniej. Ale gotowi byliśmy te koszty ponieść, dlatego że jesteśmy głęboko przekonani, że rolą państwa w sytuacji trudnej, w sytuacji wysokiej inflacji jest pomóc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują, przede wszystkim najsłabszym, ale także tym wszystkim, którzy w ten czy inny sposób są tą inflacją dotknięci - oświadczył Soboń.

Z wakacji kredytowych skorzystało 1,04 mln Polaków,

- Rosnący koszt pieniądza wskutek wzrostu stóp procentowych powoduje, że pewna grupa, będąca posiadaczami kredytów hipotecznych, jest w szczególnie trudnej sytuacji. Dla nich przygotowaliśmy wakacje kredytowe - powiedział Artur Soboń.

Dodał, że dzięki wakacjom można zaoszczędzić do 8 rat w ciągu 2 lat, więc przy racie kredytu na poziomie 2,4 tys. zł daje to 19,2 tys. zł oszczędności.

- Z wakacji kredytowych skorzystało 1,04 mln Polaków i objęły one kredyty o wartości 261,6 mld zł. Dotyczy to 53 proc. łącznej liczby wszystkich złotowych kredytów hipotecznych oraz 67 proc. łącznej wartości wszystkich kredytów złotowych - powiedział Artur Soboń.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl