Soboń: projekt ustawy dt. CIT niebawem wysłany do konsultacji.

Projekt ustawy dt. CIT ma już wpis do wykazu i jest wysłany do konsultacji - poinformował we wtorek wiceminister finansów Artur Soboń

Soboń na antenie radia TOK FM mówił o zmianach w prawie podatkowym. W rozmowie odniósł się m.in. do zmian związanych z podatkiem CIT.

"Podatek CIT to jest cały szereg technicznych i oczekiwanych przez przedsiębiorców zmian w różnego rodzaju obszarach. A jedna oczywiście pilna i taka, która dotyczy roku podatkowego 2022, czyli zawieszenie minimalnego CIT w roku 2022. Minimalnego CITu w rozumieniu ustawy, którą przyjęliśmy, i która obowiązuje od 1 stycznia - nie mylić z tym globalnym rozwiązaniem, które jest w tej chwili na stole, czyli takiego CITu, który się płaci jak się osiąga zbyt niską rentowność, czyli stosuje się rentowność czy stratę jako sposób optymalizacji podatkowej - my proponujemy ten mechanizm zawiesić" - powiedział.

Wiceminister Soboń zaznaczył, że w jego ocenie "eksperymentowanie nowych mechanizmów w roku bieżącym, kiedy mamy tyle różnych zmian wokół nas jest złym pomysłem, o tyle przedyskutować sposób liczenia tej rentowności, z wyłączeniem tych elementów, które powodują koszt niezależnie od przedsiębiorców".

Soboń został spytany o to, czy jest gotowy projekt ustawy dotyczącej nowego sposobu rozliczania CIT: "jest gotowy projekt i będziemy go konsultować. On ma już wpis do wykazu i jest wysłany właśnie do konsultacji" - wskazał. Przyznał, że nie wie czy projekt został już wysłany do konsultacji, ale jak podkreślił podpisał go wczoraj, więc "mógł zostać wysłany wczoraj popołudniu, a jak nie to będzie wysłany dzisiaj do konsultacji".

W ubiegłym tygodniu wiceminister Soboń informował, że konsultacje mają trwać "standardowe" 14 dni, co oznacza że Rada Ministrów będzie mogła przyjąć projekt pod koniec lipca lub na początku sierpnia.

Wiceminister zwrócił wówczas uwagę, że ze względu na wakacje Sejmowe, projekt najprawdopodobniej trafi do niższej izby parlamentu na początku września. "W najgorszym razie w październiku projekt wróciłby do Sejmu (po ewentualnych poprawkach Senatu - PAP). Nowe rozwiązania dotyczące CIT mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r." - dodał.

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano zapowiedź projektu noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym.

