Soboń: projekt zmian w CIT jest odpowiedzią na oczekiwania rynku i na sytuację, w której się znajdujemy

Projekt zmian w CIT jest odpowiedzią na oczekiwania rynku i na sytuację geopolityczną i gospodarczą, w jakiej dzisiaj się znajdujemy – powiedział w piątek w Sejmie wiceminister finansów Artur Soboń.

"Projekt zawiera kilka istotnych zmian w ustawach podatkowych, głównie w podatku dochodowym od osób prawnych, ale także w podatku VAT czy akcyzowym. To, co dzisiaj przedstawiamy, jest odpowiedzią na oczekiwania rynku, ale też wynika z obecnej sytuacji, w której się znajdujemy, spowodowanej przez okoliczności wynikające z sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, która bierze się z rosyjskiej agresji na Ukrainę, a w tym bezprecedensowy wzrost cen energii, wysoką inflację i wynikające stąd perturbacje, dotykające gospodarstwa domowe i przedsiębiorców" - powiedział w piątek w Sejmie wiceminister finansów Artur Soboń podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Jako pierwszą zmianę wiceminister Soboń wskazał rozwiązanie, mające na celu przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej do końca 2022 r. (wg obecnych przepisów Tarcza ma wygasnąć z dniem 31 października 2022 r.). Jak zaznaczył Artur Soboń, przedłużenie ma się odbyć na takich samych zasadach jak te, które obecnie obowiązują.

"W sumie łączny koszt tego działania to ok. 5 mld zł. Oceniamy, ze każdy miesiąc tego działania oznacza ubytek dochodów rzędu 2,4 mld zł" - powiedział wiceminister.

W projekcie zawarte zostały zapisy mające na celu wydłużenie działania Tarczy Antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą.

W ramach Tarczy - jak powiedział Artur Soboń wprowadzane są obniżki akcyzy, m.in. na paliwa czy energię elektryczną, podobnie jak rezygnacja z poboru podatku detalicznego od paliw sprzedawanych na stacjach benzynowych.

"W przypadku akcyzy łączny koszt przedłużenia tego rozwiązania to ok. 0,5 mld zł ubytku w budżecie" - powiedział Artur Soboń.

Dodał, że kolejna część projektu to przepisy, które maja powiązać stawki VAT z wydatkami na obronność.

"W projekcie budżetu na 2023 r. poziom wydatków na obronność wraz z innymi źródłami sięga nawet 4,2 proc. PKB, to są najwyższe wydatki na obronność w sojuszu, same środki budżetowe to 3 proc. PKB. W związku z tym, że stawki 8 proc. i 23 proc. zostały wprowadzone w 2011 r. w związku z ówczesnym stanem finansów publicznych, który jest obecnie inny, wiążemy wysokość stawek z poziomem wydatków na obronność. Dopóki ten poziom będzie przekraczał 3 proc. PKB, stawki 8 i 23 proc. zostaną utrzymane" - powiedział wiceminister finansów.

Stwierdził także, że najbardziej obszerną częścią projektu są zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zaznaczył, że przed złożeniem projektu w Sejmie przeprowadzone zostały konsultacje z przedsiębiorcami. Wskazał, że największe wątpliwości budził minimalny podatek dochodowy, dlatego w dotyczących go przepisach wprowadzono zmiany. Chodzi m.in. o zmianę progu rentowności, przy którym podatek jest liczony, z 1 proc. do 2 proc., na wydłużenie okresu, w którym ten próg rentowności jest sprawdzany, przy jednoczesnej zmianie podstawy i stawki oraz wprowadzeniu stawki uproszczonej, liczonej od przychodów.

Soboń wskazał także na inne zmiany w CIT, dotyczące przepisów o Polskiej Spółce Holdingowej, o "estońskim CIT" czy o obowiązkach sprawozdawczych, związanych z tzw. transakcjami "rajowymi".

"Generalnie rzecz biorąc, wszystkie te zmiany zmniejszają obowiązki, jakie podatnicy CIT musieli ponosić" - podsumował Artur Soboń.

