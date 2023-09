Soboń: rozwiązania podobne do "Lokalnej półki" działają w innych krajach

Rozwiązania tego typu co program "Lokalna półka" funkcjonują już w innych państwach - wskazała w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister finansów Artur Soboń. Przyznał, że potrzebna będzie kontrola sklepów, ale przede wszystkim zachęty do tworzenia półek z lokalnymi produktami.

Wiceminister finansów Artur Soboń pytany był w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia, jak egzekwowane będą założenia ogłoszonego wcześniej tego dnia programu PiS "Lokalna półka". Zakłada on, że co najmniej 2/3 produktów spożywczych na sklepowych półkach mają stanowić polskie, lokalne produkty.

"Nie jest to dzisiaj coś, czego nie da się zrealizować. Tego typu rozwiązania funkcjonują w innych państwach. To z jednej strony powinna być jakaś forma sprawozdawczości, kontroli, ale przede wszystkim zachęt, regulacji, które by zachęcały te podmioty do tego, aby takie lokalne półki powstawały" - stwierdził Soboń.

Zwrócił uwagę, że w interesie samych sprzedających jest to, żeby tego typu element konkurencyjny miał swoją istotną pozycję na sklepowych półkach, bo Polacy coraz chętniej wybierają produkty pochodzące z miejsca możliwie najbliżej tego, w którym żyją. "Jest coraz większa świadomość tego, jakie to ma znaczenie z punktu widzenia środowiska i jakości tej żywności" - zauważył wiceszef MF.

Zdaniem Sobonia Polacy potrafią rozpoznawać polskie produkty. Dodał, że duże sieci handlowe mają "nieporównywalnie większą liczbę polskich produktów w swojej ofercie, niż miały 10 lat temu".

PiS przedstawiło założenia programu "Lokalna półka" w mediach społecznościowych w środę. "Trzeci konkret PiS to program +Lokalna półka+, czyli obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Wzmocni to pozycję lokalnych dostawców względem innych ogniw łańcucha dostaw żywności, a także ułatwi dostęp konsumentów do produktów wytworzonych przez mniejszych, również lokalnych producentów" - podano na Twitterze PiS.

Doradca prezydenta, b. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wskazał w opublikowanym na Twitterze filmie, że "ta zmiana dotyczy każdego Polaka, bo każdy z nas uwielbia smaczną, zdrową, polską żywność". "Dlatego wprowadzamy program +Lokalna półka+ - zobowiążemy sieci handlowe do współpracy z lokalnymi producentami żywności" - powiedział.

