Soboń: skupienie całości praw właścicielskich w MAP stworzy większe synergie

Skupienie w jednych rękach całości praw właścicielskich z majątku, który państwo polskie posiada powoduje, że synergia wynikająca z posiadania aktywów w różnych obszarach będzie możliwa w dużo większym stopniu - ocenia wiceminister aktywów Artur Soboń.

Jak powiedział w piątek w Rzeczpospolita TV Soboń, taki jest właśnie główny cel powołania Ministerstwa Aktywów Państwowych. Soboń podkreślił, że spółek, w których państwo ma 100 proc. jest już bardzo mało. "Mamy aktywa, udziały w różnych podmiotach, nieruchomości, które mogą być wykorzystane, aby pomnażać kapitał i dawać dochody akcjonariuszom, ale także państwu, czyli wszystkim nam, którzy jesteśmy właścicielami tego narodowego majątku" - mówił.

Jako przykład korzystnej synergii między spółami Skarbu Państwa w województwie lubelskim Soboń podał projekt elektrociepłowni na węgiel kamienny w Zakładach Azotowych Puławy. "Realizatorem jest polska firma Polimex, a dostawcą paliwa Lubelski Węgiel Bogdanka. To jest dobry przykład wykorzystania tych zasobów które mamy, do tego, żeby budować właśnie takie projekty" - stwierdził wiceminister.

Odnosząc się do powołania w MAP pełnomocnika rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa, Soboń stwierdził, że reforma ta oznacza konieczność przyjrzenia się ładowi korporacyjnemu w poszczególnych podmiotach, w których państwo posiada aktywa. "Być może też zmianę w organizacji spółek, by umożliwić np. tworzenie holdingów czy innych rozwiązań, które będą tworzyły dobrą, synergiczną współpracę" - dodał Soboń. "Zmiany, które będziemy przedstawiali często będą kontrowersyjne i będą budziły dyskusje, ale nie unikamy trudnych tematów" - podkreślił wiceminister.

Jak mówił też Soboń, Polska jest państwem coraz bogatszym, a wskaźniki, także wysokość PKB na mieszkańca zbliżają się do średniej europejskiej. "Jesteśmy dziś w sytuacji jak państwa Europy Zachodniej po II wojnie światowej, gospodarka się rozwija, wszyscy chcą być coraz bardziej zamożni i korzystać z tego, że państwo tworzy dobre warunki dla rozwoju. Państwo powinno uwzględniać aspiracje" - powiedział.