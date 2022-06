Soboń: system podatkowy powinien być stabilny i przewidywalny

System podatkowy powinien być stabilny i przewidywalny - powiedział w Studiu PAP wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że aby system właśnie taki był między innymi zniesiona została ulga dla klasy średniej.

"System podatkowy powinien być stabilny i przewidywalny. Rozwiązanie w postaci tak zwanej ulgi dla klasy średniej, które wprowadziliśmy na początku tego roku, powodowało, że ten system był kompletnie niezrozumiały dla podatników" - powiedział Soboń, który był gościem Studia PAP.

Wiceminister przypomniał, że zmiany podatkowe, które wejdą w życie 1 lipca tego roku, spowodują, że w kieszeniach Polaków pozostanie 15 mld zł.

Ocenił, że te dodatkowe środki, w sytuacji wysokiej inflacji i presji płacowej, oznaczają, że państwo dzieli się ryzykiem z rynkiem i bierze na siebie część z tej presji na wzrost wynagrodzeń.

Wiceminister zwrócił uwagę, że zmiany podatkowe powinny być wprowadzane z wyprzedzeniem. "Skoro robimy je w ciągu roku podatkowego, to muszą być one neutralne, bądź na korzyść podatnika. Ten warunek został spełniony" - zaznaczył.

Wiceminister pytany był też o Krajowy Plan Odbudowy (KPO) i uruchomienie środków.

"Zakładam, że jesteśmy w stanie uruchomić prefinansowanie i rozpocząć wielki program inwestycyjny jakim jest Krajowy Plan Odbudowy, bo to jest 158 mld zł na inwestycje. Moim zdaniem w tym roku jesteśmy w stanie wydatkować około 12 mld zł" - powiedział wiceminister w Studio PAP.

Dodał, że w roku przyszłym kwota ta wzrośnie do około 30 mld zł.

Zapytany, jakie jego zdaniem są najważniejsze cele, na które środki w ramach KPO będą wydawane, powiedział, że chodzi m.in. o inwestycje cyfrowe, inwestycje poprawiające jakość życia, jak program termomodernizacji, czy inwestycje podnoszące znaczenie transportu publicznego oraz opieka zdrowotna.

Nowelizacja ustawy o PIT zakłada, że od 1 lipca br. stawka PIT spadnie z 17 proc. do 12 proc. Kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. Ustawa likwiduje także tzw. ulgę dla klasy średniej.

Polski Krajowy Plan Odbudowy zatwierdzony został przez państwa członkowskie UE 17 czerwca. Decyzja została podjęta na posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu. Na razie nie wiadomo, kiedy pieniądze trafią do Polski. KPO zakłada, że Polska musi wdrożyć reformy dotyczące sądownictwa do końca czerwca, a to otworzy jej w lipcu drogę do złożenia wniosku o środki finansowe. Komisja będzie miała do dwóch miesięcy na ocenę tego wniosku.

Cały wywiad z wiceministrem Soboniem jest dostępny pod adresem https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1260991,zmiana-zasad-poboru-zaliczek-pit-od-1-lipca-wiceszef-mf-przetniemy-chaos

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl