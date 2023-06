Soboń: w 2022 r. samorządy zainwestowały w Polsce 65 mld zł

W 2022 r. samorządy zainwestowały w Polsce 65 mld zł. To są środki o jedną czwartą większe niż jeszcze dwa-trzy lata wcześniej - powiedział w niedzielę wiceminister finansów Artur Soboń w Jackowie (woj. lubelskie).

Niedzielna konferencja prasowa wiceministra Sobonia odbyła się w ramach "Trasy dotrzymanego słowa", podczas której politycy PiS pokazują, jak zmienia się Polska i jaki udział w tym mają inwestycje lokalne.

Jako przykład wiceminister finansów wskazał trwającą budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie. "To jest w sumie inwestycja za 6,6 mln zł, z czego 5 mln zł to jest dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, który oznacza dla województwa lubelskiego - tylko w ramach środków z Polskiego Ładu, programu drogowego i programu inwestycji lokalnych - w ostatnich trzech latach 6,5 mln zł" - poinformował Soboń.

Zdaniem wiceszefa MF to "gigantyczne pieniądze, jakich do tej pory samorządy w województwie lubelskim nie miały". "To są pieniądze doskonale wydane. Samorządy, które realizują swoje projekty, robią to gospodarnie, celowo i efektywnie" - podkreślił Soboń. Ocenił, że inwestycje publiczne stanowią istotny czynnik, który generuje wzrost gospodarczy. "Samorządy same w sobie są niezwykle ważnym, wspieranym na nieznaną dotychczas skalę przez rząd inwestorem publicznym" - dodał. Wyraził przekonanie, że inwestycje publiczne i realizowane przez przedsiębiorców będą motorem wzrostu gospodarczego w 2023 r.

"Gdybyśmy spojrzeli na rok 2022, to samorządy zainwestowały w Polsce 65 mld zł. To są środki o jedną czwartą większe niż jeszcze dwa-trzy lata wcześniej" - zaznaczył, dodając, że to pokazuje dynamikę poprawy jakości życia mieszkańców setek tysięcy miejscowości w Polsce i w województwie lubelskim.

Jak wskazał, środki publiczne, rządowe sprawiają, że szanse się wyrównują i małe lokalne społeczności mogą realizować swoje aspiracje. "Chodzi nam o to, aby dotrzymywać słowa, pokazywać to co udało się zrobić, kontynuować te programy - bo już zapowiedzieliśmy, że te programy dla samorządów będą kontynuowane - i wspierać te najmniejsze lokalne społeczności, takie jak tutaj w Jackowie w gminie Mełgiew" - powiedział wiceminister.

Stwierdził, że inwestycje lokalne zmieniają infrastrukturę i poprawiają jakość życia. "Z jednej strony generują dodatkowe wydatki publiczne, które są najczęściej realizowane przez lokalne firmy, więc tworzą dynamikę gospodarczą, ale - po drugie - poprawiają jakość życia i powodują, że mieszkańcy małych miejscowości mają takie same - a czasem nawet lepsze - warunki do nauki, sportu, turystyki niż w większych czy nawet dużych miastach" - ocenił.

Wójt gminy Mełgiew Magdalena Wójcik podała, mówiąc o inwestycji przy Szkole Podstawowej w Jackowie, że w budowanym skrzydle dydaktyczno-sportowym powstanie sala gimnastyczna, szatnie, trzy sale lekcyjne i sale specjalistyczne (m.in. logopedyczna). "Cała powierzchnia użytkowa to ponad 567 metrów kwadratowych" - przekazała, dodając, że budowa rozpoczęła się w styczniu, a zakończenie robót zaplanowano na 15 listopada br.

Jak wyjaśniła, do szkoły uczęszcza ponad 140 dzieci w klasach I-VIII i w oddziałach przedszkolnych. Przyznała, że dotychczas dzieci przy dobrej pogodzie ćwiczyły na zewnątrz, natomiast zimą zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej o powierzchni 40 m kw. i wysokiej na 2 m. Na nową salę gimnastyczną - podkreśliła - mieszkańcy czekali ponad 25 lat.

"Dzięki pieniądzom z Polskiego Ładu możemy realizować bardzo wiele zamierzeń" - powiedziała wójt. Przypomniała, że ze środków rządowych gmina buduje już drugą salę gimnastyczną. "Pozostały nam jeszcze dwie szkoły do doposażenia, bo sal gimnastycznych nie ma" - stwierdziła.

Wśród przykładów inwestycji realizowanych w gminie z Polskiego Ładu wymieniła: budowę ul. Skośnej, oświetlenie niskoemisyjne, salę gimnastyczną i rewitalizację zalewu w Nowym Krępcu. Łączną wartość tych przedsięwzięć oszacowała na ok. 21 mln zł.

"Dla samorządowca z gminy 10-tysięcznej bez środków, które nas wspomagają z zewnątrz, nie byłoby możliwe zrealizowanie tak dużych i tak drogich inwestycji" - zastrzegła. Dodała, że bez pomocy zewnętrznej inwestycje musiałyby zostać rozłożone na wiele lat.

