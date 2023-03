Soboń: w 2024 r. inflacja może wynieść ok. 5 proc., wzrost gospodarczy 4 proc. PKB

Druga połowa roku przyniesie wyraźną presję dezinflacyjną; inflacja, według prognoz, będzie w tym roku jednocyfrowa – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń. W przyszłym roku inflacja może wynieść ok. 5 proc., a wzrost gospodarczy 4 proc. PKB - dodał.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Inflacja od marca będzie wyraźnie spadać - ocenił wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Programie 1 Polskiego Radia. Jego zdaniem druga połowa roku przyniesie wyraźną presję czynników dezinflacyjnych.

"Wszystkie prognozy, nawet te najbardziej radykalne (...) mówią, że ona będzie jednocyfrowa już w tym roku" - powiedział. Dodał, że spowolnienie gospodarcze wyniesie od "ułamka procenta do dwóch procent; my szacujemy, że to będzie 1,7 wzrostu gospodarczego PKB w tym roku". Przekazał, iż w przyszłym roku inflacja wyniesie przypuszczalnie ok. 5 proc w skali roku, a wzrost gospodarczy 4 proc. PKB.

"Jesteśmy, poza Irlandią, najszybciej rozwijającą się w ostatnich latach gospodarką Unii Europejskiej" - zwrócił uwagę wiceminister.

W ocenie Sobonia, stan finansów publicznych za rok 2022 wygląda dobrze. Jak przekazał, koszt obsługi długu w 2023 r. wyniósł 2 proc., a tylko 23 proc. jego udziału to dług zewnętrzny. Dodał, że "przy naprawdę niskich podatkach mamy bardzo dobre wpływy podatkowe". Zgodnie z szacunkami - jak dodał - zwroty w ramach podatku za PIT 2022 r. wyniosą ponad 17 mld zł dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 120 tys. zł.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl