Soboń: w czasie naszych rządów udział zadłużenia zagranicznego spadł do 23 proc.

Udział polskiego zadłużenia zaciągniętego za granicą spadł w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy do 23 proc. z 35 proc. - poinformował w piątek wiceminister finansów Artur Soboń.

"Ten dług, który mamy, który jak przychodziliśmy do władzy w 35 proc. był pożyczony za granicą, dzisiaj to jest 23 proc. pożyczone za granicą" - powiedział Soboń na antenie Polsat News.

Wiceminister dodał, że obecnie potrzeby pożyczkowe na ten rok są sfinansowane w 90 proc. już dzisiaj sfinansowane potrzeby pożyczkowe, a za pierwsze półrocze tego roku nadwyżka budżetowa wyniosła 27,7 mld zł przy rekordowo niskim bezrobociu, które według Eurostatu wynosi 2,7 proc.

"Jeśli spojrzymy już teraz na całość wydatków publicznych całego sektora GG czyli rząd, samorząd i spojrzymy na wykonanie roku 2021, to relacja PKB do deficytu to jest 1,9 p.p., w Unii Europejskiej to jest 4,7, a w strefie euro 5,1, więc jeśli mówimy o tym jak nasz deficyt jest w stosunku do naszego wzrostu gospodarczego, to on jest dużo poniżej i naszych wcześniejszych oczekiwań (...), ale także wobec innych państw europejskich" - stwierdził Soboń.

Podkreślił, że poziom długu rzędu nieco ponad 50 proc. w stosunku do PKB również stawia Polskę w czołówce najmniej zadłużonych państw europejskich.

