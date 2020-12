Soboń: w marcu strategia separacji aktywów węglowych grup energetycznych

W marcu przyszłego roku resort aktywów państwowych planuje ogłoszenie strategii transformacji, czyli separacji węglowych aktywów wytwórczych grup energetycznych do odrębnego podmiotu bądź podmiotów – zapowiedział we wtorek wiceminister aktywów Artur Soboń.

Ocenił, że energetyka oparta na węglu - podobnie jak górnictwo węglowe - w okresie transformacji powinna być objęta pomocą publiczną.

"Zakładam, że w lutym (…) będziemy chcieli już pokazać nasze pierwsze propozycje, tak aby w marcu przedstawić je do konsultacji opinii publicznej i dla Rady Ministrów (…). Natomiast kiedy fizycznie stanie się ten rozwód w poszczególnych grupach - to jest oczywiście proces na lata, a nie na miesiące" - powiedział wiceminister, pytany w Katowicach o trwające prace nad strategią.

Soboń przypomniał, że kwestie związane z przyszłą strategią procesu transformacji energetyki, którego częścią ma być wydzielenie aktywów węglowych do odrębnego podmiotu lub podmiotów, są obecnie omawiane w zespołach roboczych z udziałem pracodawców i strony społecznej firm energetycznych. To zespoły wyspecjalizowane w zakresie wytwarzania energii, dystrybucji, obrotu i ciepłownictwa.

"Chcemy (…), aby do końca tego roku strona społeczna wypowiedziała się co do podstawowych kierunków" - powiedział Soboń. Zaznaczył, że równolegle MAP wspólnie z wybranym doradcą pracuje nad dwiema drogami funkcjonowania energetyki: drogą dla energetyki odnawialnej oraz dla energetyki opartej na węglu.

"Ta druga droga (dla energetyki węglowej - PAP) też chcielibyśmy, aby była objęta systemem pomocy publicznej - tak aby kwestie związane z górnictwem i energetyką węglową szły równolegle jeśli chodzi o harmonogram, bo one są ściśle ze sobą powiązane" - wyjaśnił Soboń, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Wiceminister zauważył, że harmonogram prac nad strategią dla energetyki jest podobny do tego, który obowiązuje w pracach dotyczących transformacji górnictwa węgla kamiennego. "Chciałbym to skoordynować, żeby była spójność tych dokumentów" - powiedział dziennikarzom Artur Soboń.