Soboń: w obecnej sytuacji dyskusja o wprowadzeniu euro nie powinna się odbywać

Przy tak niestabilnej sytuacji zewnętrznej dyskusja o wprowadzeniu euro nie powinna się dzisiaj odbywać – powiedział we wtorek wiceminister finansów Artur Soboń. W jego ocenie, prowadzenie suwerennej polityki monetarnej jest kluczowe dla polskiej gospodarki.

Przy takiej huśtawce jeśli chodzi o rynki, przy tak niestabilnej sytuacji zewnętrznej tego typu dyskusja nie powinna się dzisiaj odbywać - powiedział we wtorek w Polskim Radio 24 wiceminister finansów Artur Soboń, odnosząc się do propozycji ekspertów ekonomicznych Platformy Obywatelskiej co do wprowadzenia euro w Polsce. W jego opinii, prowadzenie własnej, suwerennej polityki pieniężnej daje dużą przewagę polskiej gospodarce.

Jak ocenił wiceminister finansów, w sytuacji wysokiej inflacji i kosztu pieniądza "posiadanie własnego banku centralnego i możliwość reagowania choćby przez wysokość stóp procentowych jest czymś, co powinno skłaniać raczej do refleksji, jak kluczowe z punktu widzenia Polski jest dzisiaj to, aby prowadzić własną politykę monetarną".

