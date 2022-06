Soboń: w tym roku propozycja ws. uspójnienia podstawy opodatkowania i podstawy wyliczania składek przez firmy

Jeszcze w 2023 r. ma zostać przedstawiona propozycja dot. uspójnienia podstawy opodatkowania i wyliczania składek zdrowotnych dla firm - zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że zaproponuje Rzecznikowi MŚP, by takie rozwiązanie zostało wypracowane pod jego egidą.

"Złożę propozycję Rzecznikowi MŚP (Adamowi Abramowiczowi - PAP), aby pod jego egidą wypracować rozwiązanie dotyczące uspójnienia podstawy opodatkowania i wyliczania składek zdrowotnych przez przedsiębiorców. Na ile się to uda - zobaczymy, ale chciałbym, aby w przeciągu kilku miesięcy wypracować kierunek takiego uspójnienia pod auspicjami rzecznika MŚP wraz z ekspertami z resortu zdrowia, ZUS i Ministerstwa Finansów" - powiedział wiceminister Artur Soboń podczas spotkania z dziennikarzami.

Niedawno rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" apelował o uspójnienie podstawy wyliczania składki zdrowotnej i podatku PIT, co jego zdaniem ograniczy koszty poboru składki i przyniesie oszczędności dla państwa. Zdaniem rzecznika taki "jednolity" podatek to też ułatwienia dla księgowych, którzy muszą obecnie wyliczyć oddzielnie podatek, podstawę do opodatkowania i obliczenia składki zdrowotnej.

