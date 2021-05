Soboń: wniosek prenotyfikacyjny ws. transformacji górnictwa złożony do UOKiK

Wniosek prenotyfikacyjny dotyczący programu transformacji górnictwa węgla kamiennego został złożony do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i jest tłumaczony; następnie zostanie przekazany Komisji Europejskiej - poinformował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Parafowanie umowy określającej zasady i tempo stopniowej likwidacji górnictwa węgla energetycznego oraz mechanizmy wsparcia transformacji Śląska nastąpiło 28 kwietnia br. w Katowicach.

Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. sprawiedliwej transformacji wiceminister Soboń wyraził nadzieję, że do końca tego tygodnia umowę zaakceptują wszystkie uczestniczące w negocjacjach związki zawodowe (we wtorek zrobiła to górnicza "S", a wkrótce decyzję podejmie śląsko-dąbrowska Solidarność - PAP), co otworzy drogę do ostatecznego podpisania dokumentu. Jednocześnie - jak mówił - trwają prace nad wnioskiem prenotyfikacyjnym.

"Jesteśmy w tej chwili już na takim etapie, w którym w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów złożony jest wniosek prenotyfikacyjny do Komisji Europejskiej, bo oczywiście całość musi mieć zgodę Komisji. Wniosek jest w tej chwili już na etapie tłumaczenia. Mam nadzieję, że za chwilę całość w wersji angielskiej będziemy mogli przekazać" - powiedział Artur Soboń.

Prenotyfikacja to rodzaj postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Jest ono prowadzone między państwem członkowskim UE a Komisją i nie powinno trwać dłużej niż dwa miesiące. W tym czasie służby Komisji oraz państwa członkowskie mają możliwość nieformalnego i poufnego przedyskutowania prawnych i ekonomicznych aspektów dotyczących projektu przyznania pomocy. Ma to wpłynąć na lepsze przygotowanie późniejszej notyfikacji. W toku takiego postępowania państwa ubiegające się o notyfikację mogą liczyć na nieformalne wskazówki dotyczące zgłaszanych projektów.

Soboń przypomniał we wtorek, że umowa społeczna dla górnictwa zawiera m.in. kwestie związane z pomocą publiczną dla likwidowanych kopalń, a także uwzględnia sprawy społeczne, inwestycyjne i socjalne, związane z rozłożoną w czasie do 2049 roku likwidacją sektora górnictwa węgla kamiennego.

Wejście porozumienia w życie zależy od zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla kopalń - m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz finansowanie osłon socjalnych dla górników - urlopów przedemerytalnych (płatnych w wysokości 80 proc. wynagrodzenia) i 120-tysięcznych odpraw pieniężnych.

Wiceminister poinformował, że obecnie trwają prace związane z nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, co wiąże się m.in. z planowanym przekazaniem do spółki restrukturyzacyjnej majątku kopalń - chodzi o część ruchu Jastrzębie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz ruch Pokój w Polskiej Grupie Górniczej. Aby ten majątek mógł trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a górnicy mogli skorzystać z osłon, potrzebna jest nowelizacja ustawy. Jednak docelowo - jak zapowiedział Soboń - "proces notyfikacji zakończy się przygotowaniem nowego projektu ustawy".

Parafowana 28 kwietnia w Katowicach umowa społeczna zakłada m.in. wygaszenie kopalń węgla energetycznego do 2049 r., pomoc publiczną dla górnictwa w tym okresie, osłony socjalne dla górników i mechanizmy wsparcia transformacji Śląska. Umowa ma cztery załączniki, dotyczące pomocy publicznej dla kopalń, inwestycji w czyste technologie węglowe, wykazu gmin górniczych dotkniętych transformacją oraz instrumentów wsparcia gmin i firm okołogórniczych. Porozumienie przewiduje ponadto warte łącznie ponad 16 mld zł inwestycje w czyste technologie węglowe oraz powołanie specjalnego Funduszu Transformacji Śląska z 500-milionowym kapitałem początkowym i gwarancjami na kolejny miliard zł.

