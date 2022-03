Soboń: wszystkie uwagi do zmian w PIT będziemy traktować bardzo serio

Proszę przesyłanie uwag do projektu zmian podatkowych, wszystkie będziemy traktować bardzo serio; konsultacje rozpoczynamy wywieszeniem projektu wraz z uzasadnieniem na stronach RCL - powiedział w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń.

Bardzo proszę o wskazywanie nam tych uwag i rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę bądź skorygować w tym projekcie (zmian podatkowych) - powiedział Soboń.

Wszystkie zmiany, które wprowadzamy, są albo korzystne albo neutralne dla podatników; nie ma takiej sytuacji, w której podatnicy na tych zmianach stracą - powiedział Artur Soboń.

Te rozwiązania, które wywoływały kontrowersje, które miały charakter bardziej selektywny a nie powszechny jak ulga dla klasy średniej, zastępujemy rozwiązaniami systemowymi - dodał.

Soboń na konferencji prasowej z prmierem Mateuszem Morawieckim podkreślił, że rząd podda propozycje zmian podatkowych konsultacjom z księgowymi, z doradcami podatkowymui, z dostawacami systemów informatycznych, z całym rynkiem przedsiebiorców, ze związkamai zawodowymi oraz środowiskami politycznymi i społecznymi.

"Wszystkie uwagi będziemy traktować bardzo serio (...) drobna zmiana może mieć poważne skutki; zawsze w czasie takich konsultacji będą pojawić się rzeczy, na które powinniśmy mocniej zwrócić uwagę bądź skorygować w tym projekcie" - powiedział Soboń.

Podkreślił, że konsutlajce i dialog "rozpoczyna się dzisiaj wywieszeniem projektu zmian podatkowych wraz z uzasadnieniem i z ocenami skutków regulacji na stronach Rządowego Centrum Legistacyjnego".

Na zmianach można tylko zyskać

Wszystkie zmiany w systemie podatkowym, które w tej chwili wprowadzamy, są albo korzystne albo neutralne dla podatników; nie ma takiej sytuacji, w której podatnicy na tych zmianach stracą w stosunku do systemu, który dziś obowiązuje - powiedział Artur Soboń.

Soboń mówił na czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie, że wprowadzane zmiany w systemie podatkowym zakładają, że rozwiązania korzystne dla podatników, które zostały już przyjęte, zostaną utrzymane - w tym wysoka kwota wolna od podatku czy próg podatkowy w drugiej stawce w wysokości 120 tys. zł.



"Natomiast te rozwiązania, które wywoływały kontrowersje, które miały charakter bardziej selektywny a nie powszechny jak ulga dla klasy średniej, zastępujemy rozwiązaniami systemowymi. Robimy to w trakcie roku podatkowego. To powoduje, że te warunki prawne, które mamy, są ściśle określone" - powiedział. "Orzecznictwo TK nie pozostawia tutaj żadnych wątpliwości, iż wszystkie te zmiany, które w tej chwili przeprowadzamy, są albo korzystne albo neutralne dla podatników. Nie ma takiej sytuacji, w której podatnicy w stosunku do tego systemu podatkowego, który dzisiaj obowiązuje na tych zmianach stracą" - zapewnił Soboń.

Zmiany w podatkach nigdy nie są proste

Podkreślił, że "uczciwie należy też powiedzieć, że system podatkowy jest czymś, co nie jest tak proste, aby powiedzieć coś aż tak kategorycznie jak on przed chwilą" i według jego wiedzy, "przy splocie różnego rodzaju ulg i przywilejów podatkowych, jeden na tysiąc podatników może być potencjalnie osobą, dla której zbieg - na przykład ulgi dla klasy średniej z innymi ulgami - byłby bardziej korzystny".



Wiceminister poinformował, że dla tych osób system e-PIT przy rozliczeniu rocznym w przyszłym roku wskaże, iż takie rozliczenie nie mogłoby być bardziej korzystne i rozliczy ich "z tymi parametrami, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r."



"Krótko mówiąc mamy rozwiązanie, które jest bardziej przewidywalne dla podatników" - podsumował Soboń.

