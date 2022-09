Soboń: wydatki na obronność do najlepiej zainwestowane pieniądze na rozwój Rzeczypospolitej

Wydatki na obronność do najlepiej zainwestowane pieniądze na rozwój Rzeczypospolitej - powiedział w środę na konferencji prasowej podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu wiceminister finansów Artur Soboń. Podkreślił, że utrzymanie stawek VAT wynika z priorytetu, którym jest zwiększenie wydatków na obronność.

Wiceminister przypomniał podczas środowej konferencji, że obecnie w Sejmie znajdują się przepisy dotyczące m.in. zmian w CIT, ale także wydłużenia działania tarczy antyinflacyjnej czy utrzymania stawek VAT na poziomie 8 i 23 proc. ze względu na zwiększone wydatki na zbrojenia.

"Zmiany w CIT sprowadzają się do tego, że radykalnie obniżamy obowiązki podatników i płatników. Chcielibyśmy rozwiązania przepracować na komisji i skierować je do Senatu, aby tarcza była przedłużona, podobnie jak stawki podstawowe (VAT - PAP)" - stwierdził Soboń. "Nie zmieniamy także stawek VAT, one pozostają niezmienione ze względu na nasz twardy priorytet, aby wydawać więcej na obronność. Te wydatki do najlepiej zainwestowane pieniądze na rozwój Rzeczypospolitej" - dodał Soboń.

Wiceminister odniósł się także do obowiązujących od lipca br. zmian w PIT.

"Problem z rozwiązaniami, jakie wprowadzono w PIT na początku 2022 r., wynikał z deficytu dialogu społecznego. Dlatego do konsultacji społecznych podeszliśmy rzetelnie, mimo krótkiego okresu, jaki był na to przeznaczony. Stąd też w przepisach pojawiło się wiele rozwiązań w trakcie prac nad nimi, przykładem może być możliwość powrotu do wyboru sposobu opodatkowania przez przedsiębiorców. Ale te konsultacje to powód, dla którego zmiana przebiegła tak płynnie" - powiedział.

Uznał, że największym sukcesem związanym w wprowadzaniem zmian było to, że choć jest 25 mln podatników PIT i 1,2 mln płatników tego podatku, nie było głosów, że jakaś zmiana jest nie do przeprowadzenia czy też nie udało się jej dokonać.

Zaznaczył, że efektem zmian w PIT, wprowadzonych w lipcu, czyli m.in. obniżki dolnej stawki podatkowej do 12 proc., będzie obniżka dochodów budżetu łącznie o 15 mld zł. "To się dzieli na pół, więc ok., 7-8 mld zł będzie mniej w budżecie w przyszłym roku" - dodał.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl