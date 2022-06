Soboń: wydatkowaliśmy już ponad 8 mld zł na potrzeby cyfryzacji szkół w Polsce

Wydatkowaliśmy już ponad 8 mld zł na potrzeby cyfryzacji szkół w Polsce. Kompetencje cyfrowe niezbędne są we wszystkich obszarach naszej aktywności zawodowej – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń podczas testu badającego kompetencje uczniów w Świdniku.

Soboń spotkał się w poniedziałek z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku, którzy przystąpili do testu badającego kompetencje cyfrowe IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej.

"Dla polskiego rządu ma ogromne znaczenie, jak ten test wypadnie, w jakim miejscu jesteśmy" - powiedział wiceminister finansów.

Biorąc pod uwagę poziom gospodarki cyfrowej, stwierdził, mamy sporo do zrobienia. "Kompetencje cyfrowe niezbędne są we wszystkich obszarach naszej aktywności zawodowej. Wiemy to szczególnie po covidzie, gdzie wielu z nas nie spodziewało się nawet, że można w sposób zdalny, cyfrowy, prowadzić tak aktywnie gospodarkę" - powiedział.

Podkreślił, że państwo wspiera cyfryzację szkół. "To jest już ponad 8 mld zł wydatkowane na potrzeby cyfryzacji szkół w Polsce - od szybkiego internetu poprzez bardziej specjalistyczne rozwiązana" - wyjaśnił.

Soboń powiedział, że do IT Fitness Test w poniedziałek przystąpili uczniowie klasy "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne", której utworzenie i prowadzenie współfinansuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

"To jest klasa dedykowana cyberbezpieczeństwu, czyli wykorzystaniu kompetencji cyfrowych do podnoszenia bezpieczeństwa" - wyjaśnił wiceminister. Dodał, że chodzi o codzienne bezpieczeństwo w użytkowaniu internetu i o bezpieczeństwo państwa.

Zwracając się do uczniów, pochwalił infrastrukturę szkoły i zachęcił do wykorzystania sprzętu informatycznego szkoły i swojego czasu do podnoszenia swoich umiejętności.

Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik wyjaśnił, że IT Fitness Test sprawdza poziom kompetencji cyfrowych niezbędnych, żeby po szkole odnaleźć się na rynku pracy i łatwiej znaleźć zawód.

Poinformował, że takie same testy rozwiązują uczniowie w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. W Polsce w tym roku organizowane są po raz pierwszy. Trwają od początku kwietnia do końca lipca, można rozwiązywać je w klasach i indywidualnie.

Kanownik powiedział, że podsumowanie ogólnopolskich testów z pełnym raportem i rekomendacjami dla ministerstw, dotyczącymi modelowania systemu nauczania dla młodzieży i systemu szkoleń dla nauczycieli, zostanie opublikowane jesienią.

