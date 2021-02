Soboń: wydzielenie aktywów węglowych grup energetycznych – neutralne dla pracowników

Analizowane obecnie wydzielenie aktywów węglowych grup energetycznych do odrębnego podmiotu będzie neutralne dla pracowników i nie spowoduje ani ubytku, ani przyrostu miejsc pracy – ocenia wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Podczas środowego posiedzenia sejmowej Komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych, wiceszef MAP przypomniał, że trwają obecnie prace analityczne dotyczące wydzielenia opartych na węglu aktywów wytwórczych grup energetycznych do jednego lub dwóch podmiotów.

W ocenie wiceministra, prawdopodobnie będzie to jeden podmiot, odrębny wobec obecnych spółek energetycznych. W tym kontekście mówiono wcześniej o powołaniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, gdzie miałyby trafić aktywa wytwórcze energetyki oparte na węglu. Nie będą wiązały się z tym redukcje zatrudnienia.

"W przypadku tego, co nazywamy Narodową Agencją Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli tą spółką, na bazie której chcemy skonsolidować węglową część wytwórczą - to ona będzie neutralna z punktu widzenia pracowników; to znaczy - ani ten proces nam miejsc pracy nie doda, ani nam nie odbierze - chcemy go w ten sposób zaprojektować" - zapewnił Soboń.

Wiceminister wskazał, że podmiot, do którego trafią węglowe aktywa wytwórcze, także powinien korzystać z pomocy publicznej, podobnie jak przeznaczone do wygaszenia kopalnie węgla. "Nad tą formą pomocy publicznej pracuje dzisiaj minister klimatu Michał Kurtyka" - powiedział Soboń, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Wydzielenie aktywów węglowych - jak mówili wcześniej przedstawiciele sektora energetycznego - pomogłoby energetyce w pozyskiwaniu finansowania projektów wspierających zieloną transformację. Jesienią ub. roku resort aktywów państwowych rozpoczął analizy w tym zakresie, przy udziale doradcy opracowującego koncepcję takich zmian.