Soboń: wypracujemy rozwiązanie legislacyjne, które wprowadzi kryterium dochodowe w wakacjach kredytowych

Mamy decyzję polityczną, wypracujemy rozwiązanie legislacyjne, które wprowadzi kryterium dochodowe w wakacjach kredytowych i kontynuację tego rozwiązania - zapowiedział w środę podczas spotkania z dziennikarzami wiceminister finansów Artur Soboń.

"Ta forma pomocy nie może być kontynuowana w nieskończoność, ale inflacja jest w trendzie spadkowym od marca i to też będzie miało miejsce w kolejnych miesiącach. (...) Można się spodziewać, że przyszły rok to będzie również rok, w którym cel inflacyjny będzie przekroczony i stopy będą wyższe niż znamy to sprzed cyklu podwyżek, w związku z czym tego typu wsparcie będzie atrakcyjne dla wielu kredytobiorców hipotecznych" - powiedział Soboń.

Zapewnił jednocześnie, że po ogłoszonej przez premiera decyzji politycznej, wypracowane zostaną rozwiązania legislacyjne.

"Mamy decyzję polityczną, decyzję, którą ogłosił premier Mateusz Morawiecki i wypracujemy rozwiązanie legislacyjne, które będzie, zgodnie z tą decyzją, oznaczało wprowadzenie kryterium dochodowego jak i kontynuację tego korzystnego dla podatników rozwiązania. (...) Jak tylko Sejm wróci do prac parlamentarnych to ustawa trafi pod obrady Sejmu" - stwierdził Soboń.

Wiceminister przypomniał, że z wakacji kredytowych korzysta ponad milion kredytobiorców.

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wakacje kredytowe będą przedłużone na cały przyszły rok, ale wprowadzone zostanie kryterium dochodowe.

"Będziemy stosowali kryterium dochodowe, nie chcemy, aby mogli z nich skorzystać ci bardziej zamożni, bardziej majętni, ci, których stać na spłatę" - powiedział Morawiecki. Jak dodał, polecił opracowanie kryteriów dochodowych, które "będą sprawiedliwe i pomogą polskim rodzinom".

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom weszła w życie pod koniec lipca 2022 r. Wprowadziła ona tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 r. i cztery miesiące w 2023 r. Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 r. W obecnej formie nie ma żadnych kryteriów dochodowych.