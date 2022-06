Soboń: zmiana kończy chaos podatkowy i eliminuje z systemu rozwiązania nieprzewidywalne

Ta zmiana kończy chaos podatkowy i przecina go w taki sposób, że z systemu eliminuje rozwiązania nieprzewidywalne i zastępuje je rozwiązaniami zrozumiałymi - powiedział we wtorek w Gdańsku wiceminister finansów Artur Soboń, odnosząc się do nowelizacji ustawy o PIT, które wejdzie w życie 1 lipca br.

Wiceminister finansów Artur Soboń uczestniczył w gdańskim Urzędzie Wojewódzkim w konferencji prasowej na temat zmian w prawie podatkowym.

"Od pierwszego lipca zmieniają się nasze zaliczki na podatek dochodowy, będzie jednolity system zaliczek w oparciu o skalę podatkową, która do 120 tys. złotych naszego dochodu oznacza 12 proc. podatku" - przekazał wiceminister.

Dodał, że, oznacza to możliwość odliczania od podstawy opodatkowania do limitu 8700 złotych w skali roku dla przedsiębiorców "na liniówce" i połowy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców "na ryczałcie".

Wiceminister podkreślił, że "ta zmiana kończy chaos podatkowy i przecina go w taki sposób, że z systemu eliminuje rozwiązania nieprzewidywalne i zastępuje je rozwiązaniami zrozumiałymi oraz kończy z dualizmem zaliczkowym, który był patologię" - powiedział.

Jego zdaniem "system podatkowy w Polsce nie jest specjalnie prosty". Powiedział, że "ma on w sobie różnego rodzaju preferencje, ulgi, więc te zmiany będą działały różnie, w zależności od różnych podatników, od ich sposobu oskładkowania, ich kosztów uzyskania przychodów".

Wiceminister zauważył, że zmiany podatkowe powinny być wprowadzane z wyprzedzeniem. "Skoro robimy je w ciągu roku podatkowego, to muszą być one neutralne bądź na korzyść podatnika. Ten warunek został spełniony" - zaznaczył.

Zwrócił również uwagę, że zmiany konsultowane były m.in. z środowiskiem księgowych, biur rachunkowych, dostawców oprogramowania, doradców podatkowych, organizacji społecznych, przedsiębiorców, a także ze związkami zawodowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pożytku publicznego.

Na wtorkowej konferencji przekazano również, że Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały akcję informacyjną na temat zmian w systemie podatkowym. Jak podkreśliła dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Barbara Bętkowska - Cela, podczas bezpłatnych szkoleń stacjonarnych i online eksperci przekażą wszelkie informacje dotyczące zmian w systemie podatkowym oraz odpowiedzą na pytania związane z nowymi regulacjami.

Wskazała, że pierwsze spotkania odbędą się w najbliższy wtorek w Urzędzie Wojewódzkim o godz. 9 i 17.

Nowelizacja ustawy o PIT zakłada, że od 1 lipca br. stawka PIT spadnie z 17 proc. do 12 proc. Kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. Ustawa likwiduje także tzw. ulgę dla klasy średniej.

