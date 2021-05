Socha: polityka mieszkaniowa w Polskim Ładzie ma sprzyjać podejmowaniu decyzji o kolejnym dziecku

Rozwiązania w zakresie polityki mieszkaniowej zawarte w Polskim Ładzie mają sprzyjać podejmowaniu decyzji o małżeństwie i posiadaniu potomstwa - powiedziała PAP wiceminister rodziny Barbara Socha. Dodała, że nowe propozycje znajdą się także w strategii demograficznej.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej zwróciła uwagę, że na politykę mieszkaniową w Polskim Ładzie składa się kilka instrumentów. Zdaniem Sochy stanowią one spójne i kompleksowe rozwiązania, które mają zachęcać małżeństwa do podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci.

Wskazała, że jednym z pomysłów jest uzyskanie kredytu hipotecznego bez konieczności posiadania wkładu własnego, który - jak przypomniała - obecnie najczęściej wynosi 20 proc. Jak zaznaczyła, kwota wsparcia zależy od liczebności rodziny.

"Aby skorzystać z tego rozwiązania trzeba będzie mieć zdolność kredytową, więc jest to przeznaczone dla osób pracujących. Ponadto, na dzisiaj zakładamy, że ten instrument będzie skierowany dla osób między 20 a 40 rokiem życia. Chodzi nam o małżeństwa i rodziny z dziećmi, które nie mają mieszkania" - wyjaśniła Socha.

Zaznaczyła, że propozycja nie dotyczy tylko wsparcia przy zakupie nowych mieszkań, ale także nieruchomości na rynku wtórnym oraz budowy domu.

Wspomniała jednocześnie, że według nowych propozycji, budowa budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa na podstawie zgłoszenia. "I nie chodzi o dom, który ma łączną powierzchnie 70 m2, tylko o dom, który ma podstawę do 70 m2" - zaznaczyła wiceszefowa MRiPS.

Podkreśliła, że istotnym elementem Polskiego Ładu jest także spłata części kredytu przy urodzeniu kolejnych dzieci. "Po urodzeniu drugiego dziecka rodzina z gwarantowanym kredytem mogłaby uzyskać do 20 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania, po urodzeniu trzeciego dziecka do 60 tys., a czwartego i kolejnego do 20 tys. zł. - proporcjonalnie do udzielonej wcześniej gwarancji" - wskazała Socha.

Wyraziła nadzieję, że dzięki tym pomysłom rodzice będą szybciej decydować się na kolejne dziecko. "Liczymy, że te rozwiązania przyczynią się do tego, że młodzi ludzie nie będą musieli odkładać decyzji o małżeństwie, czy posiadaniu potomstwa. To bariera numer jeden, którą tymi rozwiązaniami chcemy zlikwidować" - powiedziała Socha, dodając że szczegóły dotyczące tych rozwiązań będą jeszcze dopracowywane.

Wiceminister podkreśliła, że obecnie trudno jest podać precyzyjną datę wejścia w życie tych zmian, jednak prace nad tymi rozwiązaniami już trwają. "Do tego potrzebne są zmiany ustawowe, które wymagają czasu, ale myślę, że te rozwiązania będziemy w stanie wprowadzić bardzo szybko" - podkreśliła.

Polski Ład zakłada także szereg rozwiązań prorodzinnych - m.in. ułatwiających łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci. To np. rozwój opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi, ale też nowe świadczenie wypłacane rodzicom na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia.

Na problem zbyt niskiej dzietności ma odpowiedzieć także przygotowywana w resorcie rodziny strategia demograficzna. Wiceszefowa MRiPS powiedziała, że dokument ten obejmuje wszystkie obszary, które mają wpływ na dzietność, w tym także kwestie związane z polityką mieszkaniową.

"Rozwiązania prezentowane w ramach Polskiego Ładu to nie wszystko. Nowe propozycje pojawią się także przy ogłoszeniu strategii demograficznej" - zapowiedziała Socha.

Dodała, że dokument zostanie niedługo przekazany do konsultacji społecznych.

