Social media pozwalają przewidzieć atrakcyjność inwestycyjną spółek

Precyzyjne odwzorowanie wyników finansowych i atrakcyjności inwestycyjnej firm umożliwia wykorzystanie danych z mediów społecznościowych.

Niespodzianką jest fakt, że najczęstszy, w przypadku klasyfikacji na spółkach polskich, typ błędu przewidywania, polegający na uznaniu spółki z kategorii A lub C za reprezentanta kategorii skrajnej (odpowiednio A+ lub C-), występował w przypadku ratingu spółek austriackich dużo rzadziej. W efekcie dla każdej „rzeczywistej” klasy najczęściej przypisywana jej reprezentantom ocena „przewidywana” jest zgodna z ich rzeczywistą kategoryzacją.Zastosowanie modelu do giełdy austriackiej potwierdziło jego jakość i skuteczność.W przypadku przypisywania spółek do poszczególnych kategorii w ramach ratingu, mimo nieco gorszych parametrów modelu predykcyjnego, sam rating przy podziale na 5 klas osiąga 60,2 proc. trafności (rating spółek polskich: 64,3 proc.), zaś rating w uproszczonym podziale na 3 klasy: 77,3 proc. trafności (dla Polski: 84,7 proc.).- Są to wysokie wyniki, zważywszy na fakt, że do celów przewidywania posłużono się wyłącznie informacjami o aktywności na portalu Facebook, bez sięgania po jakiekolwiek informacje na temat osiąganych wyników finansowych. Możemy zatem powiedzieć, że zbudowaliśmy skuteczny prototyp ratingu atrakcyjności inwestycyjnej, przypisujący emitentom z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wyłącznie na podstawie danych o aktywnościach na stronach portali społecznościowych tych spółek, oceny silnie korespondujące z ich wynikami finansowymi. Wierzymy, że skonstruowany w podobny sposób rating może być stosowany również dla spółek spoza parkietu - podsumowuje Dominik Batorski, członek zarządu Sotrender i analityk danych w ICM UW oraz współautor raportu.