Solidarna Polska domaga się od rządu inwestycji w górnictwo

Politycy Solidarnej Polski przedstawili we wtorek podczas posiedzenia rządu propozycje inwestycji w górnictwo węgla kamiennego. "Domagamy się, żeby paliwem przejściowym by węgiel" - oświadczył minister w KPRM Michał Wójcik na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wójcik przypomniał, że przed tygodniem Solidarna Polska złożyła wniosek o przeprowadzenie dyskusji podczas posiedzenia rządu ws. sytuacji sektora węgla kamiennego

"Dzisiaj odbyła się bardzo szczegółowa, bardzo długa dyskusja dotycząca sektora górnictwa, węgla kamiennego, dotycząca inwestycji w górnictwo, dotycząca bezpieczeństwa energetycznego z udziałem całej Rady Ministrów, ale w szczególności chodzi o wicepremiera Jacka Sasina i minister Annę Moskwę" - mówił Wójcik.

Jak dodał, politycy Solidarnej Polski przedstawili we wtorek na rządzie "konkretne propozycje inwestycji w górnictwo węgla kamiennego". "Wskazaliśmy konkretne złoża, gdzie można prowadzić eksploatacje. To kwestie dotyczące chociażby kopali: Staszic-Wujek, Ziemowit, Sośnica, Rudzki, Halemba i jeszcze innych inwestycji, które są potrzebne w górnictwie węgla kamiennego" - mówił minister.

Jego zdaniem w obecnej sytuacji należy bardzo mocno akcentować zmiany w programie energetycznym Polski. "Jako Solidarna Polska domagamy się żeby paliwem przejściowym był węgiel. To spowodowałoby możliwość prowadzenia bardzo daleko idących inwestycji w górnictwie. (...) My oczekujemy, że będą duże inwestycje w górnictwo. Taki jest dzisiaj interes Polski" - dodał.

Od wielu tygodni politycy Solidarnej Polski przekonują, że "Polska energetyka powinna opierać się na węglu do czasu powstania innego, stabilnego źródła energii". Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiadał w ubiegłym tygodniu, że jego partia będzie wnosić na Radzie Ministrów o to, by uruchomić uzasadnione ekonomicznie inwestycje nowe złoża.

W związku z tym podczas posiedzenia rządu tydzień temu minister Michał Wójcik postanowił zwrócić się do Rady Ministrów o natychmiastowe przystąpienie do inwestycji w górnictwie węgla kamiennego.

"Działania te zagwarantują bezpieczeństwo energetyczne Polski, zapewnią funkcjonowanie kopalni, umożliwią pozyskiwanie taniego węgla i stworzą nowe miejsca pracy" - przekazywał wtedy resort sprawiedliwości. Minister Wójcik przedstawił też wówczas - jak podano - wstępną szacunkową ocenę możliwej opłacalności inwestycji w polskie górnictwo, przygotowaną przez ekspertów z branży.

