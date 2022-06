Solidarna Polska: w ciągu dwóch-trzech tygodni przedstawmy konkretne rozwiązania ws. cen węgla

Dobrze, że doszło do dyskusji na temat cen węgla na posiedzeniu rządu; w ciągu dwóch-trzech tygodni przedstawimy konkretne rozwiązania ws. cen tego surowca; nie może być tak, że spekulanci zarabiają kosztem biednych ludzi - mówili politycy Solidarnej Polski we wtorek.

We wtorek podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała przekierowanie całego dostępnego węgla polskiej produkcji do sklepów i składów Polskiej Grupy Górniczej, tak, by zwiększyć jego dostępność dla indywidualnych klientów; zapowiedziała również zwiększenie wydobycia i wsparcie dla sprzedawców sprzedających węgiel "po akceptowalnej cenie".

Wcześniej rzecznik rządu Piotr Müller informował, że dyskusja na temat cen węgla zostanie włączona w porządek wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów; na potrzebę takiej dyskusji zwracał uwagę na poniedziałkowej konferencji lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Polityk Solidarnej Polski i wiceszef MS Michał Wójcik ocenił we wtorek po posiedzeniu rządu, że "dobrze, że dyskusja na ten temat się zaczęła". "To była dobra, merytoryczna dyskusja, natomiast w ciągu dwóch-trzech tygodni pochylimy się jeszcze raz nad problemem, przedstawiając kolejne rozwiązania, żeby chronić ludzi, żeby nie mieli problemów z dostępem do węgla. Nie może być, że spekulanci zarabiają kosztem biednych ludzi" - podkreślił.

Wójcik poinformował również, że w Ministerstwie Sprawiedliwości powstał specjalny zespół ekspertów, którego zadaniem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań ustawowych; efekty tych prac mają być uzgodnione z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i zaprezentowane na posiedzeniu Rady Ministrów.

