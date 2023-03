Solidarna Polska: za kryzys na rynku zboża odpowiada Komisja Europejska

Za kryzys na rynku zboża odpowiada Komisja Europejska; inicjatywa Solidarnej Polski ws. wniosku do KE o skorzystanie z unijnej klauzuli ochronnej dla polskich producentów zbóż spotkała się z akceptacją na Radzie Ministrów - mówili w środę politycy SP Michał Wójcik i Jacek Ozdoba.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska Jacek Ozdoba przypomniał na konferencji prasowej, że w środę zarząd SP podjął uchwałę popierającą wniosek, w którym szef partii, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego, aby rząd na środowym posiedzeniu zdecydował o złożeniu przez Polskę wniosku do Komisji Europejskiej, który miałby umożliwić skorzystanie z unijnej klauzuli ochronnej dla polskich producentów zbóż i rzepaku. "Nasza inicjatywa spotkała się z akceptacją i poparciem" - oświadczył Ozdoba.

Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Wójcik podkreślił, że trzeba bronić interes polskich rolników. "Trzeba odkłamywać to, co mówi opozycja, tę fałszywą narrację, która przerzuca odpowiedzialność na polski rząd. Za kryzys na rynku zboża odpowiada Komisja Europejska, która stoi za rozporządzeniem liberalizującym rynek zboża i rzepaku" - ocenił.

Jak zaznaczył, rozporządzenie ma przepis mówiący, że w sytuacji, w której dochodzi do wahań na rynku, można zastosować klauzule ochronne. Dodał, że w tym celu należy wystąpić do Komisji z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Poinformował też, że minister Ziobro złożył taki wniosek na posiedzeniu Rady Ministrów, co wywołało bardzo dobrą merytoryczną dyskusję.

Wójcik zapewnił, że w tej sprawie "nie ma żadnego sporu wewnątrz koalicji" rządzącej i pozostali członkowie rządu podzielają zdanie Solidarnej Polski, że trzeba jak najszerzej wystosować różnego rodzaju instrumentarium, by chronić polskich rolników. "My, jako Solidarna Polska zadeklarowaliśmy poparcie dla wszystkich działań ministra rolnictwa, wicepremiera Henryka Kowalczyka dotyczących ochrony polskich rolników, ale jednocześnie został przyjęty wniosek szefa Solidarnej Polski ministra Ziobro, by taki wniosek skierować do Komisji Europejskiej" - powiedział.

W środę po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen zostanie skierowany specjalny list w sprawie napływu zboża ukraińskiego do Polski.

"Podczas ostatniej Rady Europejskiej uzgodniłem z premierami kilku krajów Unii Europejskiej, tych które graniczą z Ukrainą, że przekażemy list do przewodniczącej Ursuli von der Leyen, do Komisji Europejskiej, z żądaniem natychmiastowego działania, natychmiastowego wykorzystania wszystkich instrumentów, wszystkich dostępnych procedur i przepisów, aby ograniczyć wpływ zboża ukraińskiego na rynki krajów sąsiadujących z Ukrainą" - przekazał szef rządu.

Wyjaśnił, że w piśmie skierowanym do KE zaproponowano "wszelkie możliwe środki łącznie z kontyngentami, cłami ochronnymi, różnymi przepisami, które ograniczą wwóz na zasadzie docelowego kraju wwozu, jakim w tym przypadku byłaby Polska". Dodał, że nie będzie przeszkód, jeżeli ktoś będzie chciał przewozić zboże przez terytorium Polski do Gdańska i stamtąd dalej do Afryki i na Bliski Wschód czy do innych krajów świata.

30 maja 2022 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły decyzję o rocznej liberalizacji handlu w stosunkach UE-Ukraina. W efekcie zniesiono należności celne oraz zawieszono kontyngenty taryfowe na produkty z Ukrainy. Była to odpowiedź Unii Europejskiej na rosyjską napaść, która uderzyła w gospodarkę Ukrainy.

Zdaniem polityków Solidarnej Polski, liberalizacja przepisów poskutkowała tym, że ukraińskie zboże i rzepak, które miały trafiać do innych państw, zostają w Polsce. "Tracą na tym polscy rolnicy, gdyż zwiększony napływ produktów z Ukrainy zmniejsza popyt na polskie ziarno. W porównaniu z 2021 r. import zboża do Polski w 2022 r. wzrósł o blisko 3800 proc. Jeśli chodzi o rzepak, w analogicznym okresie zanotowano wzrost o niemal 700 proc." - podał resort sprawiedliwości.

W ostatnim czasie na stronach Komisji Europejskiej opublikowano projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, które zakłada zniesienie ceł na produkty rolne sprowadzane z Ukrainy na kolejny rok. Polski samorząd rolniczy wyraził zdecydowany sprzeciw wobec takich planów. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zaapelował, by polski rząd "zajął zdecydowane stanowisko w obronie polskich rolników".

