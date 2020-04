Solidarni w obronie gospodarki. Nowa inicjatywa organizatora EEC

"EEC Defence. Razem bronimy gospodarki" – pod tym obronnym szyldem rozpoczyna się projekt związany z Europejskim Kongresem Gospodarczym (EEC). Odpowiedzialność, solidarność, współpraca, wzajemne wsparcie, koncepcje oparte na praktycznej wiedzy, w celu jak najszybszej odbudowy gospodarki - najkrócej opisują intencje twórców i uczestników nowej platformy medialnej i biznesowej w dobie koronawirusowego kryzysu.

Od obrony do ataku

– Chcemy połączyć siły, by bronić gospodarki, wspierać się w trudnym czasie i wspólnie przejść ciężką próbę – deklaruje prezes Kuśpik. – Kojarzyć z sobą tych, którzy zamierzają i mogą sobie nawzajem pomóc. Propagować dobre praktyki na czas wirusowego i powirusowego kryzysu, opierając się przy tym na zasadach zaufania i odpowiedzialności.Brak rzetelnej informacji, izolacja, zagubienie i niepewność nie pozwalają planować, blokują wszelką aktywność, a co za tym idzie - przedłużają czas gospodarczego wyhamowania i spodziewanej recesji.W tej ekstremalnej - pod wieloma względami - sytuacji użyteczna informacja, porady, praktyczny przykład, wyjaśnienie wątpliwości, oferta współpracy lub realnej pomocy mogą pomóc przetrwać, znaleźć alternatywne możliwości na czas pandemii, przygotować się i do recesji, i do – w dłuższej perspektywie - miejmy nadzieję odbicia gospodarki.Portale gospodarcze Grupy PTWP, a przede wszystkim WNP.PL, staną się sceną i witryną tych aktywności. Z wiedzy partnerów EEC będą mogli tym samym korzystać także Czytelnicy WNP.PL.Inicjatorzy EEC Defence zachęcają, by “razem broniąc gospodarki”, wolnego rynku, standardów i wartości, na których zbudowano polski sukces, wykorzystać trudny czas, ale także przygotować się do przejścia od aktywnej obrony do ataku – w nowych, “powirusowych” realiach.