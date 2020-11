Solidne przychody i rekordowy zysk netto Grupy Auto Partner

Grupa Auto Partner po trzech kwartałach 2020 roku zwiększyła przychody o 11 proc. rok do roku. Grupa spodziewa się, że kryzys wydłuży okres wykorzystywania posiadanych przez Polaków samochodów, a tym samym zwiększy zapotrzebowanie na części zamienne.

- Dziś jesteśmy bogatsi o doświadczenia z wiosennego lockdownu, więc bardzo dokładnie przygotowaliśmy się na ewentualną powtórkę scenariusza. Pokazaliśmy, że jesteśmy spółką szybko dostosowującą się do zmian. Jesteśmy dobrej myśli co do IV kwartału, widzimy dużą aktywność klientów, kontynuacje trendów z kilku ostatnich miesięcy. Obserwujemy, że Polacy w czasie pandemii, szukając oszczędności, mogą dłużej jeździć posiadanymi samochodami. Średni wiek samochodu, dziś liczący ok. 11 lat i 11 miesięcy, prawdopodobnie będzie lekko rósł lub utrzyma się na podobnym poziomie. Z punktu widzenia dystrybutora popyt na części zamienne będzie się utrzymywał również przy relatywnie wiekowym parku samochodowym - dodaje Aleksander Górecki.Wraz ze wzrostem skali działania grupa zdecydowała o zwiększeniu powierzchni magazynowej hubu w Pruszkowie (o ponad 4,3 tys. mkw. czyli do blisko 13 tys. mkw.), który zaopatruje 34 filie grupy oraz 4 przedstawicielstwa zagraniczne. Łączna powierzchnia magazynowa grupy przekracza dziś 100 tys. mkw. grupa rozważa także rozbudowę centralnego magazynu w Bieruniu oraz utworzenie nowego centrum logistyczno-magazynowego.Grupa w tym roku skupiła się na umacnianiu istniejącej sieci dystrybucji (posiada 90 filii). Plan na 2021 rok zakłada otwarcie nie więcej niż kilku nowych filii (wobec dziewięciu w 2019 roku) w Polsce.