Solidne wzrosty na Wall Street

Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty, główne indeksy po raz kolejny wspięły się na rekordowe poziomy, a dodatkowo Dow Jones zyskał czwarty dzień z rzędu. Pozytywny sentyment na rynkach zapanował po uzgodnieniu umowy handlowej USA-Chiny i spadku niepewności z tym związanej.

Optymizm na rynkach zapanował po informacjach z końcówki zeszłego tygodnia, że Waszyngton i Pekin osiągnęły pierwsze porozumienie w sprawie trwającego od wielu miesięcy konfliktu handlowego.



Co prawda umowa handlowa pierwszej fazy nie została jeszcze podpisana, ale ma to nastąpić na początku stycznia.

Na razie obie strony koncentrują się na realizacji porozumienia osiągniętego w piątek, które na zostać podpisane w styczniu - powiedział przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer.



Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,34 proc. i wyniósł 28.230,09 pkt.

S&P 500 zyskał 0,72 proc. i wyniósł 3.191,46 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,91 proc., do 8.814,23 pkt.

Ze spółek rosły akcje m.in. Micron Technology (ponad 3 proc.) i Western Digital (4 proc.). W osiągnięciu rekordowego poziomu przez Dow Jones pomógł wzrost o 1,4 proc. notowań akcji Goldman Sachs.

Przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer poinformował, że na razie nie ma ustalonej daty, kiedy USA i Chiny rozpoczną rozmowy na temat umowy handlowej II fazy, co pozostaje w sprzeczności z sugestiami prezydenta USA Donalda Trumpa, że negocjacje zaczną się od razu.

"Na razie obie strony koncentrują się na realizacji porozumienia osiągniętego w piątek, które na zostać podpisane w styczniu" - powiedział przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer.

"Drugi etap będzie determinowany również przez to, jak wdrożymy pierwszy etap. Pierwsza część umowy zostanie wdrożona co do każdego szczegółu" - wskazał.

W umowie znalazły się zapisy dotyczące zakupów produktów USA przez Chiny, wycofania ceł i zwiększenia ochrony praw własności intelektualnej.

"Umowa skupia się na prawach własności intelektualnej, transferu technologii, strukturalnych kwestiach rolnych, usługach finansowych, porozumieniach walutowych, a także zobowiązaniach do zakupu amerykańskich produktów rolnych" - powiedział sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin.

86-stronicowa umowa została zaprezentowana dziennikarzom przez przedstawiciela USA ds. handlu Roberta Lighhizera podczas piątkowego briefingu, aby udowodnić, że wszystko zostało spisane.

Lighthizer wskazał jednak, że jeszcze wiele poważnych problemów w relacjach handlowych USA-Chiny pozostaje nierozwiązanych i należy je uregulować podczas kolejnych negocjacji.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 52,5 pkt. wobec 52,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 52,6 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 52,2 pkt. wobec 51,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 52 pkt.

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB), wyniósł w grudniu 76 pkt. To najwyższy poziom wskaźnika od 20 lat.