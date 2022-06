Solidne wzrosty na Wall Street na koniec dnia

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami, chociaż w pierwszej części dnia dominowały spadki. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro z USA, a rentowności obligacji idą w górę.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 435 punktów, czyli o 1,33 proc. i wyniósł 33.248,28 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,84 proc. i wyniósł 4.176,82 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 2,69 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.316,90 pkt.

Główne indeksy już dosyć mocno oddaliły się od swoich niedawnych minimów. Dow Jones od dołka zyskał 8,5 proc., S&P 500 wzrósł o 9,6 proc., a Nasdaq zyskał 11,6 proc.

"Rynek pozostaje niestabilny i wchodzi w czerwiec z negatywnym nastawieniem. Inflacja pozostaje głównym problemem, co podkreślają wyższe ceny ropy naftowej i obawy konsumentów. Niepewność co do polityki banków centralnych i tempa zacieśniania polityki pieniężnej, wciąż napięte światowe rynki energii i rolnictwa - które mogą nadal prowadzić do wyższych cen - oraz przeszkody dla wzrostu zysków przedsiębiorstw stanowią ryzyko dla inwestorów" - powiedział Rob Haworth, starszy strateg inwestycyjny w US Bank Wealth Management.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 200 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 210 tys. wobec 211 tys. poprzednio, po korekcie z 210 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,309 mln w tygodniu, który skończył 21 maja. Analitycy oczekiwali 1,34 mln wobec notowanych poprzednio 1,343 mln, po rewizji z 1,346 mln.

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w kwietniu wzrosły o 0,3 proc. mdm. Analitycy szacowali, że zamówienia wzrosną o 0,7 proc. mdm. Miesiąc wcześniej zamówienia wzrosły o 1,8 proc., po korekcie z +2,2 proc.

Akcje Microsoftu spadały w ciągu dnia kilka proc., ale na koniec dnia zyskały symboliczne 0,8 proc. Firma ostrzegła, że przychody i zyski w tym kwartale nie będą zgodne z szacunkami analityków.

Hewlett Packard Enterprise spadał o około 5 proc. po niespełnieniu oczekiwań zarówno w zysku na akcję za I kw., jak i przychodach.

Z innych spółek technologicznych Nvidia zyskała 6,9 proc., Zoom podrożał 4,3 proc., a Tesla zyskała na wartości 4,7 proc.

Meta Platforms zyskała ponad 5 proc. po tym jak Sheryl Sandberg ogłosiła rezygnację z zasiadania w zarządzie spółki.

Akcje detalisty zoologicznego Chewy rosły o 24 proc. po tym, jak firma podała lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne.

Notowania Hormel szły w górę o 1,5 proc. Zysk na akcję w pierwszym kwartale przebił konsensus.

Rentowność 10-letnich amerykańskich papierów skarbowych rosła o 2 pb do 2,92 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 4 pb do 3,09 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 27 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 177 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 116,17 USD za baryłkę, po wzroście o 0,8 proc., sierpniowe futures na Brent idą w górę o 0,6 proc. do 116,97 USD/b.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl