Solidne wzrosty notowań firm w USA. Indeksy biją rekordy

Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się solidnymi wzrostami, a indeksy DJI i S&P 500 osiągnęły nowe rekordy w handlu śródsesyjnym. Notowaniom pomogły mocne wyniki kwartalne wielkich amerykańskich banków, a także lepsze od oczekiwań dane makro.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,90 proc., do 34 035,99 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł 1,11 proc. do 4170,42 pkt. Natomiast Nasdaq Composite zyskał 1,31 proc. i zamknął sesję na poziomie 14 038,76 pkt.

"Ze względu na to, że akcje utrzymują się blisko rekordu, inwestorzy oczekują kolejnych katalizatorów w sezonie wyników. Oczekiwania dotyczące silnego odreagowania zysków pomogły rynkom wzrosnąć, ustawiając wysoko poprzeczkę w miarę publikowania raportów" - powiedział Art Hogan, główny strateg rynkowy w National Securities.

Notowania Bank of America spadały 2 proc., mimo że zysk na akcję w pierwszym kwartale wyniósł 86 centów, a oczekiwano 65 centów.

Akcje BlackRock zwyżkowały 1,5 proc. Przychody funduszu inwestycyjnego wyniosły 4,40 mld dol. Analitycy spodziewali się 4,29 mld dol.

Akcje Citigroup rosły o 0,2 proc. Zysk na akcję banku w pierwszym kwartale wyniósł 3,62 dol., a oczekiwano 2,52 dol. na akcję.

Dzień wcześniej mocne wyniki kwartalne pokazały też inne duże amerykańskie banki: JPMorgan, Wells Fargo i Goldman Sachs.

Akcje PepsiCo. szły lekko w górę. Bazowy zysk na akcję spółki w ostatnim kwartale wyniósł 1,21 dol., a oczekiwano 1,12 dol.

Straty z poprzedniej sesji odrabiały spółki technologiczne. Netflix, Facebook i Alphabet zyskał po ponad 2 proc., a Amazon, Microsoft i Apple po przynajmniej 1 proc. Wzrostom ich notowań sprzyjał spadek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Rentowności 10-letnich papierów zniżkowały 11 pb, do poniżej 1,53 proc.

Notowania UnitedHealth rosły o 3,5 proc. Zysk na akcję amerykańskiej spółki świadczącej usługi w zakresie opieki zdrowotnej wyniósł 5,31 dol. Rynek oczekiwał zysku na poziomie 4,38 dol.

Notowania Coinbase rosły 7 proc. W środę podczas debiutu na giełdzie Nasdaq platforma do handlu kryptowalutami wzrosła o 31 proc. do 328,28 dol. za akcję, co daje kapitalizację rynkową spółki na 85,8 mld dol..

Sprzedaż detaliczna w USA w marcu wzrosła o 9,8 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 5,9 proc.

"Wydatki konsumenckie prowadzą do silnego ożywienia gospodarczego na początku 2021 r." - powiedział Gus Faucher, główny ekonomista w PNC Financial.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 576 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 700 tys. wobec 769 tys. poprzednio, po korekcie z 744 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 3,731 mln w tygodniu, który skończył się 3 kwietnia. Analitycy oczekiwali 3,7 mln wobec notowanych poprzednio 3,727 mln, po korekcie z 3,734 mln.

