Solorz kupi bank w Ukrainie? Polsat wyjaśnia

Grupa Polsat nie prowadzi rozmów w sprawie przejęcia Sense Bank - informuje spółka Zygmunta Solorza.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Forbes Ukraina podał, że Grupa Polsat Plus jest zainteresowana ukraińskim Sense Bankiem, którego właścicielami są Rosjanie Michaił Fridman, Petr Aven i wspólnicy.

Informowano, że strony przygotowują badanie due diligence banku i planują ewentualną transakcję poprzez zakup przez polską stronę akcji Michaiła Fridmana i wspólników w spółce dominującej Sense Banku - ABH Holdings z siedzibą w Luksemburgu.

„W związku z publikacjami medialnymi dotyczącymi zaangażowania Grupy Polsat Plus w inwestycję w ukraiński Sense Bank, uprzejmie informuję, że Grupa Polsat Plus i żadna ze spółek Grupy Polsat Plus nie ma z kwestią inwestycji w Sense Bank nic wspólnego” – czytamy w komunikacie Grupy Polsat, przesłanym do redakcji WNP.PL.

