Sondaż: 38 proc. Polaków uważa, że państwo powinno pomagać w spłacie kredytu mieszkaniowego

38 proc. badanych Polaków uważa, że państwo powinno pomagać obywatelom w uzyskaniu i spłacie kredytu mieszkaniowego w odpowiedzi na pytanie na temat roli państwa w zapewnieniu mieszkania obywatelom – wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

23 proc. ankietowanych stwierdziło, iż państwo powinno bezpośrednio zajmować się budową i wynajmowaniem mieszkań dla obywateli, 21 proc., że w żaden sposób nie powinno ingerować w wolny rynek w tym zakresie, a 18 proc., iż powinno bezpośrednio zajmować się budową i sprzedażą mieszkań dla obywateli.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 3 do 6 marca 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1045 osób.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Przepisy, według założeń rządu, mają wejść w życie 1 lipca br. Bezpieczny kredyt ze stałą stopą będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie miała i nie ma mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego). W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Kredyt będzie można otrzymać w wysokości do 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub posiadania co najmniej jednego dziecka - do 600 tys. zł.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl